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Policijska uprava u Smederevu saopštila je da je uhapšen 34-godišnji mještanin P. Ž. zbog sumnje da je psihički i fizički zlostavljao suprugu i da ju je povrijedio.

Utvrđeno je da je P. Ž. bio pod dejstvom amfetamina („spida“). Osumnjičenom za nasilje u porodici određeno je zadržavanje do 48 sati, a biće priveden u Tužilaštvo, prenosi Kurir.

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