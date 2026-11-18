Autor:ATV redakcija
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Nastavljena je konstitutivna sjednica 15. saziva Narodne skupštine. Poslanici raspravljaju o izboru predsjednika parlamenta. Kandidati su Aleksandar Čupić i Stojan Radenović.
Primenom elektronskog sistema utvrđeno je da sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika.
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