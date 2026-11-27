U Predškolskoj ustanovi "Milka Dimanić" u Vlasotincu proglašena je epidemija salmonele nakon što je laboratorijskim analizama potvrđeno da je ovom bakterijom zaraženo desetoro djece.

Oboljeli su iz različitih grupa i različitih obdaništa, a roditelji su zabrinuti jer još nije utvrđeno šta je uzrok i kako je došlo do širenja zaraze.

Svijet Trudna zatvorenica otela policijski auto i pobjegla

"Najljubaznije vas molimo da se za sve informacije obratite Zavodu za javno zdravlje Leskovac, koji je u ovom trenutku nadležan za davanje tačnih i stručnih informacija", navela je direktorka Snežana Filipović na upit Kurira o ovoj situaciji.

Uzeti brisevi

Iz ZZJZ Leskovac potvrdili su da je osam slučajeva potvrđeno u vrtiću "Kolibri", a dva u objektu "Dečja radost". Sva zaražena djeca imaju blažu kliničku sliku i liječe se ambulantno, bez potrebe za bolničkim zbrinjavanjem.

"S republičkim sanitarnim inspektorima obavili smo higijensko-sanitarni nadzor, uz prisustvo drugih kolega. Uzeli smo briseve iz centralne kuhinje, životnih namirnica, distributivne kuhinje, kao iz i vozila kojima se prevozi hrana. Epidemija je u ispitivanju i čekamo rezultate vanrednog sanitarnog pregleda", kaže epidemiolog dr Jadranka Krasić.

Kako navodi, među zaposlenima nema oboljelih, a svi su negirali zdravstvene tegobe. Naloženo je i da sva djeca urade analizu stolice, kao i članovi porodica zaraženih mališana i djeca koja su bila u kontaktu s njima.

Scena Vojaž objavio fotografije sa vjerenicom

"Naloženo je udaljavanje djece kod koje je potvrđena salmonela. Liječenje traje pet dana uz antibiotsku terapiju, a povratak u vrtić moguć je nakon tri negativna nalaza stolice. Pratićemo situaciju, a djeca koja nemaju simptome mogu da dolaze u vrtić", objašnjava dr Krasić.

U međuvremenu je obavljena dezinfekcija prostorija i zasad nije poznato da li je bakterija dospjela u vrtić putem hrane ili je izvor zaraze izvan ustanove.

Zabrinutost među roditeljima dodatno je pojačana nakon saznanja da su zaražena djeca iz različitih grupa, a testirano je i osoblje vrtića.

"Pretpostavlja se da ima još zaraženih, roditelji su u strahu nakon saznanja. Kako smo čuli u razgovoru s majkama zaraženih mališana, sva djeca su kao početne simptome imala visoku temperaturu i dijareju. Nismo sigurni šta je tačan uzrok, da li je to vrtićka hrana ili su bakteriju pokupili na nekom drugom mjestu ", kaže zabrinuta majka čije dijete pohađa ovu predškolsku ustanovu.

Srbija Proglašen Dan žalosti zbog smrti Andrije Filića

Simptomi i poslije šest dana

Salmonela je bakterijska infekcija digestivnog trakta koja se najčešće prenosi konzumiranjem kontaminirane hrane, posebno nedovoljno termički obrađenog mesa, jaja i mliječnih proizvoda. Simptomi se obično javljaju od šest sati do šest dana nakon zaraze, a najčešći su dijareja, bolovi i grčevi u stomaku, mučnina, povraćanje, povišena temperatura i malaksalost.