U Prvoj Tehničkoj školi u Kragujevcu došlo je do pucnjave u kojoj su povrijeđene dvije osobe, kada je pucao učenik četvrtog razreda ove škole. Na lice mjesta odmah je izašla policija i učenik je priveden. Prema prvim informacijama, povrijeđene osobe nisu životno ugrožene.

U Ministarstvu prosvjete odmah je formiran Krizni štab, a ministar prosvjete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković, je odmah po dobijanju informacija razgovarao sa rukovodiocem Školske uprave u Kragujevcu i gradonačelnikom Kragujevca Nikolom Dašićem, saopštilo je ovo Ministarstvo.

Srbija Prvi snimci sa mjesta pucnjave u školi u Srbiji

Tim Ministarstva prosvjete, kako kažu, uputio se odmah u školu u Kragujevac.

(Telegraf.rs)