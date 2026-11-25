U Poslovniku Narodne skupštine Srbije precizno su definisana pravila ponašanja tokom sednica, kao i mjere koje predsjedavajući može da izrekne poslanicima koji ih ne poštuju.

Narodni poslanik kome je izrečena opomena, kažnjava se novčanom kaznom u visini od 10 odsto osnovne plate narodnog poslanika, a poslanik kome su u toku iste sjednice izrečene dvije opomene kažnjava se novčanom kaznom u visini od 20 odsto osnovne plate.

Srbija Ko se sve spominje kao kandidat za predsjednika Srbije

Narodni poslanik kome je oduzeta riječ, kažnjava se novčanom kaznom u visini od 40 odsto osnovne plate narodnog poslanika, dok se narodni poslanik kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice kažnjava novčanom kaznom u visini od 50 odsto osnovne plate narodnog poslanika.

Ukoliko je narodnom poslaniku izrečeno više mjera za povredu reda na sjednici Narodne skupštine, novčane kazne se ne sabiraju, već se primjenjuje samo najviša novčana kazna.

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja donosi odluku o novčanoj kazni za narodnog poslanika.

Narodnom poslaniku na stalnom radu iznos novčane kazne se oduzima od njegovih primanja za tekući mjesec, odnosno za tekući i naredni mjesec, ako je udaljen sa sjednice Narodne skupštine.

Narodnom poslaniku koji nije na stalnom radu u Narodnoj skupštini iznos novčane kazne se oduzima od njegovih primanja u Narodnoj skupštini (razlika između plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu ili penzije, odnosno poslanički dodatak), za tekući mjesec, odnosno i za naredne mjesece, ako su mjesečna primanja narodnog poslanika koja ostvaruje u Narodnoj skupštini manja od iznosa novčane kazne, dok se ne dostigne ukupna suma novčane kazne.

Zašto se izriče opomena u Skupštini?

Prema članu 108. Poslovnika, o redu na sjednici Narodne skupštine stara se predsjednik Narodne skupštine.

Zbog povrede reda na sjednici, predsjednik može da izrekne mjere:

opomenu,

oduzimanje riječi ili

udaljenje sa sjednice.

Članom 109. predviđeno je da se opomena izriče narodnom poslaniku:

koji je prišao govornici bez dozvole predsjednika Narodne skupštine;

koji govori prije nego što je zatražio i dobio riječ;

koji, i pored upozorenja predsjednika Narodne skupštine, govori o pitanju koje nije na dnevnom redu;

ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika, ili na drugi način ugrožava slobodu govora;

koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku;

ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze;

ako iznosi činjenice i ocjene koje se odnose na privatni život drugih lica;

ako drugim postupcima narušava red na sjednici ili postupa protivno odredbama ovog poslovnika.

Gdje završava novac od kazni poslanika u Skupštini Srbije?

Sva sredstva od novčanih kazni narodnim poslanicima se prebacuju u poseban skupštinski Fond solidarnosti, koji je osnovan odlukom Administrativnog odbora 2009. godine, a o konkretnoj raspodjeli prikupljenog novca odlučuje Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Hronika Hapšenje u Bijeljini: Dvojac pao zbog droge

U dosadašnjoj praksi, sredstva su se dodjeljivala ugroženim grupama, za liječenje bolesne djece, narodnim kuhinjama ili u druge humanitarne svrhe.

Kolika je plata narodnog poslanika?

Osnovna mjesečna zarada narodnog poslanika na stalnom radu iznosi oko 130.782 dinara, dok se ukupna mjesečna primanja, sa dodacima i minulim radom, najčešće kreću između 140.000 i 180.000 dinara.

Osim plate, narodni poslanici imaju pravo i na poslanički dodatak, kao i na naknadu određenih troškova nastalih tokom obavljanja poslaničke dužnosti.

Oni koji su na stalnom radu u Narodnoj skupštini ostvaruju pravo na poslaničku platu, dok poslanici koji su zaposleni kod drugog poslodavca, obavljaju samostalnu djelatnost ili su penzioneri mogu da se opredijele za odgovarajući način ostvarivanja primanja, u skladu sa zakonom.

(Mondo)