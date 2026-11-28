Tri sindikata Radio-televizije Srbije zatražila su hitnu i neopozivu ostavku vršioca dužnosti urednika javnog medijskog servisa Borivoja Uskokovića, ocijenivši da je svojim dosadašnjim postupcima i javnim nastupima izgubio profesionalni, stručni i moralni kredibilitet neophodan za obavljanje uredničke funkcije, kao i povjerenje zaposlenih i građana koji finansiraju javni servis.

U dopisu od 28. novembra, koji potpisuje predsjednica Sindikata medijskih radnika SMER Olgica Stojanović, a koji će, kako je naznačeno u dokumentu, u ponedjeljak, 30. novembra, biti zvanično dostavljen posredstvom arhive RTS-a, navedena su četiri razloga zbog kojih sindikati zahtijevaju Uskokovićev odlazak sa funkcije.

„Obraćamo Vam se u ime Sindikata medijskih radnika SMER, Sindikata radnika produkcije i tehnike u RTS-u i Sindikata Sloga, sa zahtjevom da bez odlaganja podnesete neopozivu ostavku na mjesto vršioca dužnosti urednika u Radio-televiziji Srbije“, navodi se u dopisu.

Sporno gostovanje u „Utisku nedjelje“

Kao prvi razlog za zahtjev za ostavku sindikati su naveli, kako su formulisali, „nedopustivu profesionalnu nekompetentnost u javnom nastupu“, ukazujući na Uskokovićevo gostovanje u emisiji „Utisak nedjelje“, tokom kojeg je, prema njihovoj ocjeni, pokazao nepoznavanje osnovnih činjenica u vezi sa tragedijom na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

„Vaše gostovanje u emisiji ‘Utisak nedjelje’, tokom kojeg ste pokazali potpuno nepoznavanje elementarnih činjenica i tačnog datuma tragedije pada nadstrešnice u Novom Sadu, predstavlja sramotu za funkciju v. d. urednika javnog medijskog servisa. Takav nivo neinformisanosti o jednom od najvažnijih i najtragičnijih događaja u savremenom društvu direktno urušava ugled RTS-a i profesionalno dostojanstvo svih zaposlenih“, ističu sindikati.

Posebno težak dio optužbi na račun Uskokovića odnosi se na javno čitanje spiska sa imenima 50 novinara i urednika Radio-televizije Srbije. Predstavnici zaposlenih takav postupak okarakterisali su kao kršenje profesionalne etike, narušavanje kolektivne solidarnosti i ugrožavanje bezbjednosti novinara i urednika.

Čitanje imena zaposlenih

„Javnim čitanjem imena 50 kolega – novinara i urednika RTS-a – grubo ste prekršili profesionalnu etiku, kolektivnu solidarnost i bezbjednost zaposlenih. Ovakvo prozivanje i crtanje mete na čelu ljudima iz sopstvene kuće predstavlja nedopustiv čin javnog linča, zastrašivanja i zloupotrebe javnog prostora sa pozicije na kojoj se nalazite“, poručili su sindikati.

U zahtjevu za ostavku iznesene su i optužbe o neposrednim pritiscima na zaposlene u produkciji javnog servisa. Sindikati tvrde da raspolažu vjerodostojnim saznanjima o privatnim pozivima koje Uskoković upućuje radnicima RTS-a, ocjenjujući da takvo postupanje prevazilazi okvire profesionalne komunikacije i stvara atmosferu straha unutar medijske kuće.

„Prema vjerodostojnim saznanjima kojima sindikat raspolaže, privatno pozivate zaposlene u produkciji RTS-a i na njih vršite direktan pritisak. Takvo ponašanje izlazi iz svih okvira profesionalne komunikacije, stvara atmosferu straha i predstavlja direktnu zloupotrebu položaja“, navedeno je u dokumentu.

„Prijem na nepostojeća radna mjesta“

Četvrta tačka sindikalnog zahtjeva odnosi se na kadrovsku politiku novog urednika javnog servisa, odnosno na prijem i angažovanje saradnika na radnim mjestima koja, prema informacijama kojima sindikati raspolažu, nisu predviđena važećom sistematizacijom RTS-a.

Sindikati upozoravaju da se takvim kadrovskim potezima ne samo nanosi finansijska šteta javnom medijskom servisu već i obesmišljava rad postojećih stručnih kadrova.

„Prema informacijama kojima raspolažemo, vršite prijem i angažovanje kadrova na nepostojeća radna mjesta, mimo važeće sistematizacije i realnih potreba proizvodnje programa. Ovakvim postupanjem direktno se nanosi finansijska šteta javnom medijskom servisu i obesmišljava rad postojećih, stručnih zaposlenih u RTS-u“, ističe se u dopisu.

Predstavnici tri sindikata ocijenili su da navedeni postupci, posmatrani u cjelini, dovode u pitanje mogućnost Uskokovića da nastavi da obavlja uredničku funkciju u instituciji koja ima obavezu da služi svim građanima Srbije.

„Izgubili ste povjerenje građana koji plaćaju javni servis“

„Smatramo da ste navedenim postupcima i javnim istupom u potpunosti izgubili profesionalni, stručni i moralni kredibilitet neophodan za obavljanje uredničke funkcije u Radio-televiziji Srbije, kao i povjerenje zaposlenih i građana koji finansiraju javni servis“, navedeno je u zaključnom dijelu zahtjeva.

Od Uskokovića je zatraženo da pisanu i neopozivu ostavku podnese nadležnim organima RTS-a u roku od tri radna dana od prijema dopisa, kao i da o tome obavijesti Sindikat medijskih radnika SMER.

Ukoliko se ogluši o zahtjev predstavnika zaposlenih, slučaj će, kako je najavljeno, biti iznesen pred nadležno skupštinsko tijelo.

„Ukoliko se oglušite o ovaj zahtjev, naš sindikat će o svim navedenim zloupotrebama, kršenju radnih prava, targetiranju zaposlenih, nezakonitom kadrovanju i urušavanju profesionalnih standarda obavijestiti Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije“, zaključuje se u dopisu.

Zahtjev tri sindikata otvara niz pitanja koja prevazilaze okvire unutrašnjih odnosa u Radio-televiziji Srbije – od zaštite profesionalnog integriteta i bezbjednosti novinara, preko poštovanja radnih prava i zakonitosti kadrovskih odluka, do odgovornosti rukovodstva javnog servisa prema građanima koji ga finansiraju.

Najavljeno obraćanje skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje moglo bi da pitanje stanja u javnom medijskom servisu, ukoliko Uskoković ne postupi po zahtjevu sindikata, iz okvira same medijske kuće prenese i na institucionalni nivo, piše Blic.