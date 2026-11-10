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Gradonačelnica Užica podnijela ostavku

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АТВ редакција
10.11.2026 09:29

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Jelena Raković Radivojević, gradonačelnica Užica
Foto: Facebook

Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević podnijela je ostavku na tu funkciju iz zdravstvenih razloga, kako bi se u potpunosti posvetila liječenju i oporavku.

Raković Radivojević bila je na čelu Užica u dva uzastopna mandata, od 2020. godine, kada je postala prva žena izabrana na funkciju gradonačelnika u istoriji tog grada. Drugi put je izabrana u julu 2024. godine, kada joj je povjeren novi četvorogodišnji mandat.

Tokom obavljanja funkcije bila je angažovana na projektima razvoja grada, unapređenju infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, kulture i drugih oblasti značajnih za život građana.

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Iz Grada Užica uputili su joj zahvalnost za dosadašnji rad, trud i posvećenost, uz želje za uspješno liječenje, dobro zdravlje i brz oporavak.

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Tagovi :

Jelena Raković Radivojević

Užice

Gradonačelnik

ostavka

zdravstveni problemi

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