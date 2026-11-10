Gradonačelnica Užica podnijela ostavku

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević podnijela je ostavku na tu funkciju iz zdravstvenih razloga, kako bi se u potpunosti posvetila liječenju i oporavku.
Raković Radivojević bila je na čelu Užica u dva uzastopna mandata, od 2020. godine, kada je postala prva žena izabrana na funkciju gradonačelnika u istoriji tog grada. Drugi put je izabrana u julu 2024. godine, kada joj je povjeren novi četvorogodišnji mandat.
Tokom obavljanja funkcije bila je angažovana na projektima razvoja grada, unapređenju infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, kulture i drugih oblasti značajnih za život građana.
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Iz Grada Užica uputili su joj zahvalnost za dosadašnji rad, trud i posvećenost, uz želje za uspješno liječenje, dobro zdravlje i brz oporavak.
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