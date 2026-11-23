Policija je u Smederevu uhapsila muškarca (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje.

Kako saznaje "Kurir", sumnja se da je on juče rano ujutru presreo ženu (37) koja je krenula na posao i napastvovao je.

"Napadač je presreo ženu i uz prijetnju silom ju je odveo u jednu napuštenu kuću gdje ju je tukao i silovao", kaže izvor i dodaje da su nesrećnoj ženi u bolnici konstatovane povrede.

"Odmah po prijavi nemilog događaja policija je pokrenula potragu za počiniocem i on je poslije kraće potrage uhapšen istog dana", kaže izvor.