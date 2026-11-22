Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP-a Srbije Marko Kričak izjavio je na saslušanju da je očekivao da će za rasvjetljavanje slučaja ubistva na Senjaku dobiti orden.

Tvrdi da je o svemu obavještavao tužioca Nenada Stefanovića, kao i da je za svoj rad već dobio nagradu direktora policije i odlikovanje BIA.

Kričak i Boško Sekulović trenutno su u pritvoru zbog sumnje da su namještali dokaze protiv Veselina Milića, nekadašnjeg načelnika beogradske policije, piše "Blic".

Nakon Kričkovog hapšenja uhapšen je i direktor pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu, zbog sumnje da mu je omogućeno korišćenje mobilnog telefona dok je bio u pritvoru.

Šta je Marko Kričak rekao tokom saslušanja

Ubistvo Aleksandra Nešovića dogodilo se 12. maja u restoranu 27 na Senjaku. U istrazi su se, pored osumnjičenog ubice i pomagača, našli i načelnik beogradske policije Veselin Milić i policajci iz njegovog obezbjeđenja.

Zbog sumnje da su protiv Milića namještali dokaze, u pritvoru su se našli načelnik UKP Marko Kričak i njegov kolega Boško Sekulović.

Sumnja u namještanje dokaza pojavila se nakon što je Više javno tužilaštvo odbacilo prijave UKP-a. Tužilaštvo je tada odgovornost za propuste u istrazi prebacilo na UKP.

Kričak se ranije nije oglašavao, ali je nakon hapšenja, kako piše Insajder, na saslušanju kod tužioca tvrdio da nije kriv i da je za svoj rad zaslužio i više od nagrade direktora policije i odlikovanja BIA.

"Mislio sam da za rasvjetljavanje ovog slučaja treba da dobijem orden", izjavio je Kričak na saslušanju, navodi "Insajder".

Kričak je ispričao da ga je 13. maja pozvala Jelena, supruga Aleksandra Nešovića, i rekla mu da joj muža nema od prethodne večeri.

"Ja sam tada bio u Kini i rekao sam joj da se javi Bošku Sekuloviću i da prijavi nestanak. Onda me je pozvao Sekulović. Rekao mi je da je poslao ekipe u lokal 27. Zvao me je ponovo. Rekao mi je da se Jedinica za obezbjeđenje nalazi u objektu i oko njega, kao i da su u restoranu Miloš Vučević i Đuro Macut", rekao je Kričak tužiocu.

On tvrdi da je, nakon što je u restoranu pronađena krv, sve informacije koje je dobijao od Sekulovića prenosio glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva Nenadu Stefanoviću.

Iz Kine se, kako piše "Insajder", vratio 15. maja uveče. Milić je nekoliko sati ranije bio priveden. Kričak tvrdi da je sve bilo u skladu sa odlukom tužilaštva.

"Sve moje kolege su bile u šoku što mu je određeno zadržavanje, jer je prvo po nalogu tužioca bilo naređeno da se, kada Milić dođe po pozivu, ne vezuje i da mu se ne oduzima telefon", rekao je Kričak.

Kričak tvrdi da je tužilaštvo odobrilo prijavu protiv Milića

Kričak je tvrdio i da je Više javno tužilaštvo, koje je kasnije odbacilo prijavu UKP, prethodno odobrilo njeno podnošenje.

"Od Sekulovića i njegove zamjenice Bojane Pjanović informisan sam da su, prije podnošenja krivične prijave protiv Veselina Milića, istu mejlom poslali Višem javnom tužilaštvu i dobili odobrenje za podnošenje", rekao je Kričak na saslušanju 2. novembra u Višem javnom tužilaštvu.

Kada je riječ o optužbama vlasnika restorana 27 Nenada Lukića, koji je tvrdio da su ga policajci tukli i da mu se jedan od njih predstavio kao Marko Kričak, Kričak je priznao da se sastao sa Lukićem.

Prema njegovim riječima, Lukić je tada bio veoma uplašen. Kričak tvrdi i da mu je vlasnik restorana dao ključnu informaciju za pronalazak tijela ubijenog Nešovića – da je tijelo odvezeno njegovim vozilom "santafe".

Uhapšen i direktor pritvorske jedinice Okružnog zatvora

Na saslušanju je Kričak priznao da mu je Lukić tada rekao kako je iste noći pozvao Milića i saopštio mu da ima problem, na šta mu je Milić odgovorio da spava.

Kričak nije objasnio kako je, uprkos takvoj Lukićevoj izjavi, u kojoj nije pomenuo ubistvo, podnesena prijava u kojoj se navodi da je vlasnik restorana obavijestio načelnika beogradske policije da se dogodilo ubistvo.

Nakon hapšenja, Kričak je tužiocu rekao da strahuje za svoju i bezbjednost svoje porodice. Naveo je da se u Centralnom zatvoru nalazi više od stotinu pripadnika organizovanih kriminalnih grupa koje je lično ispitivao i poslao u zatvor tokom prethodnih deset mjeseci.

Međutim, pet dana nakon Kričkovog hapšenja uhapšen je i direktor pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu Milan Vuković.

Policija je tada pretresla njegovu kancelariju i Kričkovu ćeliju zbog sumnje da je direktoru omogućio korišćenje mobilnog telefona dok je bio u pritvoru.