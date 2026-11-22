U selu Popšica kod Svrljiga nalazi se prirodni ljekoviti izvor i bazen u stijenama koji privlače posjetioce iz cijele Srbije, ali i regiona.

Iako ovo malo mjesto nema razvijen banjski turizam ni velike hotelske kapacitete, može da se pohvali jedinstvenim prirodnim bogatstvom izvorom sa kog svakog minuta ističe između 500 i 600 litara tople ljekovite vode.

Stalna temperatura vode iznosi oko 22 stepena Celzijusa tokom čitave godine, bez obzira na to da li je ljeto ili zima. Zahvaljujući toj izdašnosti, mještani su izgradili bazen dimenzija 16 sa 16 metara, dubine od pola do dva metra, gdje se voda konstantno obnavlja direktno iz stijena.

Mještani Popšice ističu da je ova voda izuzetno djelotvorna kod zdravstvenih tegoba, posebno za ljude sa problemima sa želucem i stomakom, ali i za vid, kožne bolesti i brže zajedanje rana. Zbog toga tvrde da su stanovnici ovog kraja dobrog zdravlja i da rijetko boluju od navedenih oboljenja.

Iako je posjećenost u jesenjem i zimskom periodu manja zbog spoljašnjih temperatura, bazen u Popšici tokom ljeta postaje pravo osvježenje i omiljeno izletište za ljude iz Svrljiga, Niša i drugih krajeva Srbije. Za lokalno stanovništvo i sve posjetioce, ovo skrovito mjesto predstavlja pravi mali prirodni raj, prenosi Kurir.