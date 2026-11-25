Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Srednjoj školi "Knez Aleksandar Karađorđević" u Kragujevcu jutros je izbio požar na razvodnom ormanu, koji je, u međuvremenu, ugašen, a učenici i nastavnici su, iz predostrožnosti, pušteni kućama.
U trenutku izbijanja požara učenici su bili na velikom odmoru.
Društvo
Upaljen narandžasti meteoalarm za ovaj dio BiH: Izdato upozorenje vozačima
"Nakon intervencije, iz predostrožnosti i zbog bezbednosti učenika, odlučeno je da se nastava prekine, a deca su upućena kućama", izjavio je direktor škole Siniša Kojić, prenosi RTS.
Inspekcijske ekipe obavljaju uviđaj i utvrđuju okolnosti koje su dovele do požara.
Maloljetni učenik Prve tehničke škole u Kragujevcu juče je, pucajući iz očevog oružja ranio dvije osobe, koje su van životne opasnosti, prenosi Srna.
Društvo
Mališani u ulozi novinara i televizijskih voditelja: Novi korak prema budućnosti
Policija je privela napadača, a potom i njegovog oca zbog nelegalnog posjedovanja oružja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu