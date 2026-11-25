U Srednjoj školi "Knez Aleksandar Karađorđević" u Kragujevcu jutros je izbio požar na razvodnom ormanu, koji je, u međuvremenu, ugašen, a učenici i nastavnici su, iz predostrožnosti, pušteni kućama.

U trenutku izbijanja požara učenici su bili na velikom odmoru.

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"Nakon intervencije, iz predostrožnosti i zbog bezbednosti učenika, odlučeno je da se nastava prekine, a deca su upućena kućama", izjavio je direktor škole Siniša Kojić, prenosi RTS.

Inspekcijske ekipe obavljaju uviđaj i utvrđuju okolnosti koje su dovele do požara.

Maloljetni učenik Prve tehničke škole u Kragujevcu juče je, pucajući iz očevog oružja ranio dvije osobe, koje su van životne opasnosti, prenosi Srna.

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Policija je privela napadača, a potom i njegovog oca zbog nelegalnog posjedovanja oružja.