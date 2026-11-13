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Izdali upozorenje: Ovaj antifriz je lako zapaljiv, može doći do požara

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АТВ редакција
13.11.2026 16:51

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Plamen vatre.
Foto: Pixabay

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije objavilo je upozorenje o riziku od požara koji može izazvati antifriz „Hoval“, odnosno fluid za prenos toplote za solarne kolektore.

S obzirom na to da se ovaj antifriz koristi u sistemima solarnih kolektora, upozorenje je posebno važno za vlasnike objekata koji imaju ugrađene ovakve sisteme.

Ovaj fluid ima prenisku temperaturu samopaljenja i lako je zapaljiv, što znači da pri visokoj spoljnoj temperaturi, ukoliko dođe do curenja i izlivanja dovoljne količine tečnosti, postoji opasnost od izbijanja požara.

Za ovaj proizvod, koji se prodaje u kantama težine 10 kilograma i za koji zemlja porijekla nije poznata, naloženi su zabrana prodaje, opoziv od potrošača i upozoravanje korisnika na moguće opasnosti.

Riječ je o proizvodu „Pauer kul DC 924-PIksEl konz“, odnosno koncentratu „Pauer kul DC 924 PIksEl“, koji se koristi kao solarno sredstvo i tečnost protiv smrzavanja (antifriz) i koji može biti sastavni dio sistema solarnih kolektora sa drvenim okvirom za ugradnju u krov.

Potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod savjetuje se da obrate pažnju na upozorenje nadležnih institucija i da se obrate prodavcu ili distributeru radi informacija o daljem postupanju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Srbija

Antifriz

Solarni paneli

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