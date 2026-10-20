Jedna osoba poginula, druga zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Obrenovačkom putu kod Ostružnice. Jedna osoba je poginula, druga teško povrijeđena, a u sudaru su učestvovala dva automobila i teretno vozilo.

Prema informacijama Tanjuga, nesreća se dogodila oko 8.40 časova, kada su se sudarila dva putnička i jedno teretno vozilo.

Vozač jednog putničkog automobila poginuo je na licu mjesta, dok je vozač drugog automobila sa povredama prevezen u Urgentni centar.

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Kako je objavljeno na Instagram stranici "moj_beo_grad_", zbog teške saobraćajne nesreće saobraćaj na ovoj dionici puta bio je obustavljen.

Policija je obavila uviđaj, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene istragom.