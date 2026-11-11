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Jezivo otkriće: U bunaru pronađene kosti nestalog starca?

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АТВ редакција
11.11.2026 12:11

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bunar
Foto: Pexels

U jednom bunaru na teritoriji Smedereva pronađene su ljudske kosti.

Sumnja se da su u pitanju posmrtni ostaci muškarca čiji je nestanak prijavljen policiji još 2018. godine.

„Jedan čovjek je pozvao policiju i rekao da je u bunaru uočio skelet. Naveo je i da pretpostavlja da su u pitanju posmrtni ostaci njegovog djeda koji je nestao prije osam godina”, kaže izvor i dodaje da je policija izašla na teren, kao i da su za izvlačenje tijela iz bunara bili angažovani ronioci Žandarmerije.

Ostaci tijela su izvađeni i preneseni na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio identitet. Naložena je DNK analiza koja bi trebalo da pokaže da li je zaista riječ o osobi nestaloj 2018. godine. Izvor napominje da u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da se kaže kako je nastupila smrt.

„Zbog protoka vremena tijelo je u takvom stanju da u ovoj fazi istrage ne može da se utvrdi uzrok smrti. Ne isključuje se ni mogućnost da je muškarac sam skočio u bunar, slučajno upao ili da je u pitanju nešto treće. Nakon analiza i sprovedene istrage biće jasnije šta se dogodilo”, objašnjava sagovornik Kurira.

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Tagovi :

bunar

kosti

pronađeno tijelo

beživotno tijelo

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