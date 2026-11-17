Jovo Bakić je šef poslaničke grupe Studentske liste, a Aleksandar Vučić grupe "Srbija pobjeđuje" u Narodnoj skupštini Srbije.

Za zamjenika Bakića izabran je Aleksandar Štimac.



Za predsjednika Skupštine stigla su dva prijedloga. Studentska lista predložila je Aleksandra Čupića, a poslanička grupa Srbija pobjeđuje predložila je Stojana Radenovića.

Balint Pastor je zatražio da se promeni Poslovnik i da manjinske stranke mogu imati klub od tri poslanika.