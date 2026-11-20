Poslanici Skupštine Srbije izabrali su Aleksandra Čupića, kojeg je predložila „Studentska lista“, za predsjednika parlamenta. Od 239 prisutnih poslanika, za Čupića je glasalo njih 140. Nakon burne rasprave, nešto prije ponoći, izabrani su i potpredsjednici iz redova „Studentske liste“.

Za šest potpredsjednika Narodne skupštine Srbije javnim glasanjem i većinom glasova izabrani su kandidati „Studentske liste“ – Jelena Petrović (136 glasova), Lidija Dimitrijević (136), Marija Bjelobrk (136), Sara Valentić (136), Tibor Lazar (136) i Adem Mavrić (137).

Mirjana Radaković, iz redova „Studentske liste“, imenovana je za generalnog sekretara Narodne skupštine glasovima 138 poslanika, koliko ih je u tom trenutku bilo prisutno.

Jučerašnju sjednicu obilježile su burne rasprave, teške optužbe i oštar verbalni sukob koji je izbio u poslijepodnevnim časovima, kada je izrečena opomena Aleksandru Vučiću, šefu poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“. Uslijedila je burna rasprava narodnih poslanika, a Ana Brnabić prišla je novom predsjedniku parlamenta i protestovala zbog takve odluke.

Aleksandar Čupić izrekao je ukupno osam opomena. Opomene su dobili Samir Tandir (dvije opomene), Miloš Stojković (dvije opomene), Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke, kao i Jovo Bakić iz „Studentske liste“.