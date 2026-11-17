Avion vojske Srbije MiG 29 pao je iznad Stare Pazove. Prema informacijama medija, poginuo je pilot. Za sada nema informacija o uzroku nesreće. MiG 29 jedan je od glavnih borbenih aviona Ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije, namijenjen prvenstveno za zaštitu vazdušnog prostora, presretanje nepoznatih letjelica i borbu protiv neprijateljskih aviona. Riječ je o lovačkom avionu sovjetske proizvodnje koji može da dostigne brzinu od oko 2.400 kilometara na čas i leti na visini do 18.000 metara.

Ovaj dvomotorni borbeni avion razvijen je u Sovjetskom Savezu tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka, kao odgovor na američke lovce F-15 i F-16. Prvi prototip poletio je 1977. godine, a u operativnu upotrebu sovjetskog vazduhoplovstva ušao je 1983. godine.

MiG-29 u naoružanje tadašnje Jugoslovenske narodne armije počeo je da pristiže 1987. godine. U vojnoj dokumentaciji poznat je i pod oznakom L-18, dok mu je NATO dodijelio naziv „falkrum“ (Fulcrum).

Ono što ovaj avion izdvaja jesu dva snažna mlazna motora, velika pokretljivost i mogućnost izvođenja složenih manevara pri velikim brzinama.

Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, maksimalna brzina MiG-a 29 iznosi oko 2,3 maha, što je više nego dvostruko od brzine zvuka.

Avion je opremljen radarom koji omogućava otkrivanje vazdušnih ciljeva na velikim udaljenostima, kao i sistemima za elektronsko izviđanje i ometanje neprijateljskih radara.

Naoružanje MiG-a 29 obuhvata vođene rakete vazduh–vazduh kratkog i srednjeg dometa, ali i različite vrste raketa i bombi za napade na ciljeve na zemlji.

Na šest podvjesnih tačaka može da ponese do tri tone ubojnih sredstava. Posjeduje i automatski top kalibra 30 milimetara sa 150 granata.

Vojska Srbije koristi modernizovane verzije ovih aviona, kojima su unaprijeđeni radarski sistemi, elektronska oprema i mogućnosti upotrebe preciznog naoružanja.

Posebnu pažnju izazvala je informacija iz marta 2026. godine, kada je potvrđeno da su srpski MiG-ovi 29 prilagođeni za nošenje kineskih supersoničnih raketa vazduh–zemlja CM-400AKG (CM-400AKG).

Riječ je o raketama čiji deklarisani domet dostiže 400 kilometara, što predstavlja značajno proširenje mogućnosti ovih aviona za dejstva po udaljenim ciljevima na zemlji.

Srbija je svoju flotu MiG-ova 29 prethodnih godina proširila zahvaljujući vojnotehničkoj saradnji sa Rusijom i Bjelorusijom. Iz Rusije je 2017. godine dobila šest aviona, dok su još četiri aviona iz Bjelorusije, nakon remonta i modernizacije, primljena u Srbiji 2021. godine.

MiG-ovi 29 nalaze se u sastavu 101. lovačke avijacijske eskadrile „Vitezovi“, koja pripada 204. vazduhoplovnoj brigadi, stacioniranoj na vojnom aerodromu u Batajnici.

Njihov osnovni zadatak je kontrola i zaštita vazdušnog prostora Srbije. To podrazumijeva presretanje, identifikaciju i praćenje drugih letjelica, ali i reagovanje u slučaju narušavanja vazdušnog prostora.

Iako je riječ o avionu čija konstrukcija potiče iz vremena Hladnog rata, modernizacijom su njegove borbene mogućnosti značajno proširene.

Srbija je u međuvremenu ugovorila nabavku 12 novih francuskih borbenih aviona „rafal“ (Dassault Rafale), a prema najavama iz septembra 2026. godine, isporuka prvog očekuje se u januaru 2028. godine.

Do uvođenja novih aviona u upotrebu, MiG-29 ostaje jedan od ključnih aviona kojima Vojska Srbije obezbjeđuje zaštitu svog vazdušnog prostora.