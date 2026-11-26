Autor:ATV redakcija
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Ime predsjedničkog kandidata Studentske liste i pokreta trebalo bi da bude objavljeno u petak, 27. novembra, izjavio je poslanik Zoran Đajić.
"Studentska lista i pokret trebalo bi tada da saopšte ko će biti njihov kandidat na predsjedničkim izborima zakazanim za 27. decembar.- Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dvije godine", rekao je Đajić.
Ime kandidata Studentske liste do sada nije zvanično objavljeno, a u javnosti se kao mogući izbor najčešće pominjao akademik Radomir Saičić, ali i još nekoliko imena.
Predsjednik Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika države Aleksandar Čupić raspisao je predsjedničke izbore za 27. decembar.
(Kurir)
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