Ime predsjedničkog kandidata Studentske liste i pokreta trebalo bi da bude objavljeno u petak, 27. novembra, izjavio je poslanik Zoran Đajić.

"Studentska lista i pokret trebalo bi tada da saopšte ko će biti njihov kandidat na predsjedničkim izborima zakazanim za 27. decembar.- Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dvije godine", rekao je Đajić.

Ime kandidata do sada držano u tajnosti

Ime kandidata Studentske liste do sada nije zvanično objavljeno, a u javnosti se kao mogući izbor najčešće pominjao akademik Radomir Saičić, ali i još nekoliko imena.

Radomir Saičić Tanjug/Jadranka Ilić

Predsjednički izbori 27. decembra

Predsjednik Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika države Aleksandar Čupić raspisao je predsjedničke izbore za 27. decembar.

(Kurir)