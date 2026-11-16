Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije održava se u utorak, a u javnosti se pominju dva imena sa Studentske liste kao potencijalni kandidati za predsjednika parlamenta.

Riječ je o Katarini Šćepanović i Aleksandru Čupiću, dok su iz SNS poručili da će kandidovati Stojana Radenovića za tu funkciju.

Srbija Ko je Sara Valentik, najmlađi poslanik sa Studentske liste

Već je sada poznato da će konstitutivnom sjednicom predsjedavati Radenović, pošto je najstariji od svih poslanika u novom sazivu skupštine. U tom poslu će mu pomagati četvoro najmlađih poslanika sa četiri liste koje su osvojile najviše mandata.

Ko će biti novi predsjednik parlamenta trebalo bi već da se zna na sutrašnjoj sjednici, a ako se ima u vidu da Studentska lista sa ukupno 140 poslanika ima apsolutnu većinu, najrealnije je da ta lista da novog predsjednika skupštine.

Zanimljivo da će novi predsjednik parlamenta ujedno biti i novi v.d. predsjednika Srbije umjesto Ane Brnabić, koja je bila na toj poziciji nakon ostavke Aleksandra Vučića.

Kada je riječ o kandidatu Studentske liste za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, u javnosti se najčešće pominju Katarina Šćepanović i Aleksandar Čupić.

Ko je Katarina Šćepanović?

Katarina Šćepanović je profesor engleskog jezika i književnosti sa dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju, prevođenju i mentorskom radu, stoji na zvaničnom sajtu Studentske liste.

Svijet Nije samo ''Oj Kosovo, Kosovo'': U Briselu se sviralo i užičko kolo i ''Ajde, Jano''

"Diplomirala je anglistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, a masterski rad iz savremene američke književnosti odbranila je 2010. godine. Od 2002. godine radi u Filološkoj gimnaziji, gdje se bavi nastavom, umjetničko-pedagoškim radom i mentorstvom mladih. Od 2015. godine je mentorka i ispitivačica za praktični dio ispita iz Metodike nastave engleskog jezika na Filološkom fakultetu. Autorka je i prevoditeljka više stručnih i umetničkih izdanja. Katarina je podnositeljka narodne inicijative 'Pravo na štrajk' i potpredsjednica Foruma beogradskih gimnazija i Foruma škola Srbije", navodi se na sajtu Studentske liste.

Inače, Šćepanović je bila među 14 potpisnika koji su u septembru osnovali Grupu građana "Studentska lista - Studenti pobeđuju" pred vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra.

"Bila sam počastvovana pozivom i presudilo je da prihvatim poziv to što me moj matični Filološki fakultet pozvao. To mi je bila velika čast. Osjećala sam i neku dužnost prema studentima Filološkog fakulteta", poručila je Šćepanović tada.

Srbija Glavni urednik RTS-a dobio poziv da se javi u policiju

Kako je rekla, vjeruje da su studenti "prepoznali njeno angažovanje u borbi prosvjetnih radnika" na sindikalnoj sceni.

"Sa svojim kolegama iz drugih sindikata pokrenula sam inicijativu "Pravo na štrajk" da se promijeni Zakon o štrajku, jer se to nekako nametnulo u obustavi kao nešto što nam je potrebno. To su te dvije stvari koje su mene učinile vidljivom i onda je taj poziv nekako prirodno uslijedio. Meni je ovo nekako i prirodan nastavak te moje borbe", kazala je Šćepanović.

Ko je Aleksandar Čupić?

Kada je riječ o Aleksandru Čupiću, on je docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za poštanski saobraćaj i mreže.

"Rođen je i odrastao u Prokuplju, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu. Bavi se višekriterijumskim odlučivanjem, primjenom metaheurističkih metoda i optimizacijom u poštanskom saobraćaju i logistici. Autor je i koautor više naučnih radova, član organizacionog odbora simpozijuma PosTel i učesnik na više međunarodnih konferencija", stoji na zvaničnom sajtu Studentske liste.

Republika Srpska Minić: Uvjeren sam da će Željka Cvijanović nastaviti da zastupa interese Srpske i njenih građana

Dalje se navodi da je Čupić potpisnik inicijative "Univerzitetska podrška", a u studentskoj borbi učestvovao je i "tako što je u svom plasteniku u Sopotu ugostio studente koji su pješačili do Kragujevca nakon čega im se i sam pridružio u svim velikim šetnjama".

"Od 2017. godine uspješno se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća", piše na sajtu Studentske liste.

Čupić je u javnosti postao i poznat po tome što je na studentskim predizbornim skupovima pjevao sa bine "Hajde grade, svi uz naše mlade", nezvaničnu himnu Studentske liste.