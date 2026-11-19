Čupić je univerzitetski nastavnik, doktor nauka i docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje radi na Katedri za poštanski saobraćaj i mreže. Njegov naučni i stručni rad vezan je za poštanski saobraćaj, projektovanje transportnih mreža i primjenu informacionih tehnologija.

Rođen je 1978. godine u Prokuplju, a sa porodicom živi u Sopotu, gdje vodi poljoprivredno gazdinstvo. Otac je šestoro djece, a pored akademske karijere bavi se i poljoprivredom.

Šira javnost upoznala ga je tokom studentskih protesta 2025. godine, kada je njegovo porodično gazdinstvo ugostilo studente koji su pješačili prema Kragujevcu.

Obrazovanje i akademska karijera

Aleksandar Čupić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarski rad pod nazivom „Metodologija izbora tehničkog sistema za automatsku preradu paketa u glavnim poštanskim centrima“ odbranio je 2007. godine.

Doktorsku disertaciju „Projektovanje transportnih mreža primjenom evolucionog računarstva: mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka“ odbranio je 25. decembra 2014. godine. Mentor mu je bio Dušan Teodorović, tadašnji dopisni član SANU i redovni profesor.

Karijeru je započeo na Saobraćajnom fakultetu, na kojem, prema sopstvenim riječima, radi više od dvije decenije. Naučnim radom bavio se različitim temama iz oblasti poštanskog saobraćaja, transportnih mreža i primjene savremenih tehnologija.

Među njegovim radovima su istraživanja o sljedivosti u poštanskom saobraćaju, inovativnosti u poštanskom sektoru i primjeni interneta stvari (IoT) u poštanskom sistemu.

Život u Sopotu i poljoprivredno gazdinstvo

Prije više godina Čupić se sa porodicom preselio iz Beograda u Sopot. Kao jedan od razloga za tu odluku navodio je želju da sa porodicom živi van gradske sredine i odgaja šestoro djece.

U Sopotu vodi poljoprivredno gazdinstvo „Dr Čupić“, a njegova supruga bavi se organskom proizvodnjom, u kojoj i sam učestvuje.

U razgovoru za Nova.rs istakao je da svojim primjerom želi da pokaže da je moguće napustiti grad i razviti uspješno poljoprivredno gazdinstvo.

Podrška studentima

Za širu javnost postao je poznat u februaru 2025. godine, kada su studenti iz Novog Sada i Beograda pješačili prema Kragujevcu, na protest „Sretnimo se na Sretenje“.

Nakon što studentima nije bio obezbijeđen smještaj u sportskoj sali u Sopotu, mještani su organizovali alternativni smještaj. Među onima koji su im otvorili vrata bili su i članovi porodice Čupić.

Srbija Aleksandar Čupić izabran za predsjednika Skupštine Srbije

Čupić je kasnije objasnio da studente nije ugostio zato što se nužno slagao sa njihovim stavovima, već iz čovjekoljublja, naglašavajući da bi isto učinio i da nije dijelio njihova mišljenja.

Prema sopstvenim riječima, učestvovao je i u gotovo svim studentskim marševima. Posebno ga je, kako je naveo, pogodila želja njegovih studenata da mijenjaju društvo, zbog čega je osjetio odgovornost da im pruži podršku.

Kandidatura na Studentskoj listi

Aleksandar Čupić bio je jedan od osnivača grupe građana koja je kandidovala listu „Studentska lista – Studenti pobjeđuju“ na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.

Kako je ranije ispričao, kandidaturu su mu predložili studenti Saobraćajnog fakulteta, uz konsultacije sa njegovim kolegama, a prijedlog su potom prihvatili i fakulteti širom Srbije.

Na izbornoj listi nalazio se na 51. mjestu. Kao oblasti u kojima može da doprinese izdvojio je saobraćaj, građevinu, poljoprivredu, kao i porodična i populaciona pitanja.

Učestvovao je i u izradi jedne od 11 programskih tačaka liste, koja se odnosi na saobraćaj, telekomunikacije, građevinu, urbanizam i infrastrukturu.

Aleksandar Čupić u javnosti je prepoznatljiv po spoju akademske karijere, života na selu i podrške studentskom pokretu, a izborom na mjesto predsjednika Skupštine Srbije preuzima jednu od najvažnijih funkcija u političkom životu zemlje.

Za Čupića je na današnjoj sjednici glasalo 140 od 239 poslanika.

Drugi kandidata, ispred liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", bio je Stojan Radenović, a za njega je glasalo 97 poslanika.