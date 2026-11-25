Predsjednički izbori se bliže, a sa njima i spekulacije ko će biti kandidat koje liste.

Dok se sa jedne strane o nekim rješenjima nagađa, neke stranke se premišljaju, a treći najavljuju svoje kandidature.

Predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić rekao je prije nekoliko dana da će predsjednički izbori biti raspisani u zakonom predviđenom roku.

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"Oni su trebali da budu raspisani još ranije. To je prethodni vršilac dužnosti, odnosno gospođa Ana Brnabić, mogla već da uradi. Tako da ja sad i nemam nešto mnogo opcija. Do 26. novembra moraju da budu raspisani i biće održani 27. decembra. Nemamo druge. To jeste posljednji rok, mislim, jedini rok", rekao je Čupić.

Kandidat Studentske liste

Studentska lista već ima kandidata za predsjedničke izbore, a Čupić je naveo da zna o kome je riječ, da o tome još ne može da govor, ali da građani treba da ima povjerenja u kvalitet donošenja odluka.

Slično je naveo i šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić.

"Imamo kandidata, ali još ne izlazimo sa imenom", rekao je Bakić.

Šta kaže SNS

Sa druge strane, šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je da je u sadašnjim uslovima besmisleno učešće na predsjedničkim izborima i da će, ukoliko SNS bude učestvovao na njima, to biti mimo njegove volje.

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Vučić je rekao da će vladajuća većina pronaći nekih "10 malih satelita" kako bi dali legitimitet predsjedničkim izborima.

U SPS će se tek razgovarati

Iako je predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić prije izbora govorio o svojoj mogućoj kandidaturi za predsjednika Srbije i to na predizbornom skupu u Beogradskoj areni, a više odbora socijalista to kao prijedlog usvojili još u avgustu, na tome se sve zaustavilo, naročito imajući u vidu to da SPS nakon izbora nije prešao cenzus i da nema svoje predstavnike u Skupštini Srbije.

Dačić je za "Novu" rekao da ipak nije bilo rasprave o kandidatu SPS na izborima, i da će to biti učinjeno po raspisivanju izbora.

Tri moguće kandidature

Ipak, neka potencijalna imena već sada se naziru, a moguće kandidature najavili su Branimir Nestorović, Bogoljub Karić i Aleksandar Vulin.

Lider pokreta "Mi, Snaga naroda" Branimir Nestorović rekao je da će se kandidovati na izborima za predsjednika Srbije.

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"Ako me zdravlje posluži. Niko neće da se bori za nas osim nas samih. Nije važan rezultat koliko borba. Ja ću se boriti", rekao je Nestorović u emisiji "Aktuelno".

Izvršni odbor Pokreta Snaga Srbije - BK (PSS) jednoglasno je odlučio početkom novembra da predloži Glavnom odboru Bogoljuba Karića za kandidata na predstojećim izborima za predsjednika Srbije.

O predsjedničkim izborima govorio je i Aleksandar Vulin, predsjednik Pokreta socijalista (PS). On je početkom oktobra na skupu PS "Srpski svet" najavio svoju kandidaturu na vanrednim predsjedničkim izborima koji će biti održani u decembru.

"Volim da vjerujem da će svaki sljedeći predsjednik biti predsjednik Srpskog sveta, i ako mi date svoju podršku hoću da se kandidujem za predsjednika Republike Srbije", rekao je on između ostalog.

Ko su još mogući "igrači"

Moguće kandidature pominjali su u prethodnom periodu predsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj, ali je potom govorio da nije siguran da bi ga građani prihvatili kao predsjedničkog kandidata.

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Takođe, spekulisalo se i o mogućoj kandidaturi dr Dragana Milića iz Niša. On je u izjavi za "Novu" rekao da ima stav, koji će saopštiti po raspisivanju predsjedničkih izbora.

Šta kaže zakon

Sada već bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije 27. septembra, a prema propisima, izbori moraju biti održani u roku od tri mjeseca od prestanka mandata.

To dalje znači da izbori moraju biti raspisani do 27. novembra.

Zakon o izboru predsjednika Republike propisuje da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja mora da prođe najmanje 30, a najviše 60 dana, što ostavlja prostor da se izbori održe i ranije, ali ne i nakon isteka ustavnog roka.