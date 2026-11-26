Porodicu sedamnaestogodišnjeg učenika, osumnjičenog da je pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu i ranio dvije radnice, komšije opisuju kao mirnu i vrijednu. Za njegove roditelje, kako kažu, niko u mjestu nema ružnu riječ, ali priznaju da su u posljednje vrijeme primjećivali promjene u ponašanju tinejdžera.

Sve više se povlačio, vrijeme provodio uz telefon i laptop, a ono što je gledao i čime se bavio na internetu niko nije posebno provjeravao.

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Vest da je sedamnaestogodišnjak iz Kragujevca osumnjičen za pucnjavu u školi šokirala je one koji ga poznaju, a koji i dalje pokušavaju da shvate šta je moglo da dovede do takvog događaja.

Kako pričaju za Kurir, porodica osumnjičenog maloljetnika godinama živi u njihovom kraju, gdje su dobro poznati i gdje nikada nisu važili za problematične ljude.

"Otac maloljetnika drži ugostiteljski objekat, dok se porodica bavi i poljoprivredom", započela je priču jedna komšinica. Upravo zbog toga, kako navodi, teško im je da povjeruju da je dječak iz takve porodice mogao da učini nešto što je moglo da se završi nezapamćenom tragedijom.

Tehnička škola Kragujevac Screenshot

"To je, onako kako nama djeluje spolja, jedna sasvim normalna porodica. Otac radi, drži lokal, bave se i poljoprivredom. Ljudi ih poznaju, dolaze kod njih, druže se sa njima. Ovdje za njegove roditelje niko nema ništa ružno da kaže. Nikada nismo čuli da su pravili probleme ili da su bili u nekim sukobima sa ljudima. Zato nas je sve ovo baš pogodilo. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će se ovako nešto dogoditi", dodaje ona.

Ipak, kako kaže, kada se sada osvrne na prethodni period, pojedini ljudi iz okruženja primjećivali su da se dječak promijenio. Nije bio toliko druželjubiv kao ranije, a sve više vremena provodio je zatvoren u svom svijetu na društvenim mrežama.

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"Dječak je bio dobar đak u školi, niko se na njega nije žalio, ali ono što smo primijetili jeste da se u posljednje vrijeme nekako povukao. Stalno je bio uz telefon ili laptop. Činilo se da ga ništa drugo previše ne zanima. Vjerovatno je igrao igrice, gledao razne sadržaje na internetu, ali niko nije znao šta tačno radi i šta prati. Iskreno, niko tome nije pridavao neki poseban značaj. Danas je postalo normalno da djeca tog uzrasta ne ispuštaju telefone iz ruku", kaže sagovornica Kurira.

"Kao da se otrgao kontroli"

Komšije ističu da niko nije mogao da zna šta se dešava iza zatvorenih vrata njegove sobe i kakvim je sadržajima bio izložen dok je sate provodio ispred ekrana.

Kako tvrde, tek nakon događaja u školi počeli su da povezuju pojedine promjene u njegovom ponašanju sa informacijama koje su se pojavile u javnosti o njegovim aktivnostima na društvenim mrežama i sadržajima koje je pratio.

"Sada kada čujemo šta je sve objavljivao i kakve je stvari gledao, čovjek se zapita da li je nešto od toga moglo ranije da se primijeti. Djelovalo je kao da se u posljednje vrijeme potpuno povukao u sebe, kao da se otrgao kontroli i kao da je vodio neki paralelni, virtuelni život. Ali mi nismo znali šta se dešava u njegovoj glavi. Nije bilo da je neko od nas mogao da kaže da će se dogoditi ovako nešto. Roditelji su vjerovatno mislili da je u pitanju faza, da je jednostavno takav kao i mnogi mladi danas", navodi drugi komšija.

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Prema riječima poznanika dječakove porodice, roditelji su poznati kao vrijedni i radni ljudi, zbog čega je tragedija posebno teško pala svima koji ih poznaju.

"Šta god da se dogodilo, ono što je uradio je strašno. Mogao je da zavije u crno mnoge porodice, a samo pukom srećom nije! Zauvijek je obilježio svoje roditelje. Njihov sin je mogao da ubije nekoga, a posljedice ovoga što se dogodilo neće nestati ni za njih ni za porodicu ni za ljude koje je povrijedio", priča sagovornik pomenutog portala.

Kako smo već pisali, maturant je, navodno, planirao masakr u školi. Prije upada u tu obrazovnu ustanovu, na Instagram storiju objavio je fotografiju na kojoj je u maskirnoj uniformi sa puškom u ruci, a na Vajberu je postavio sliku na kojoj je bio ispisan datum 24.11.

Pucnjava u školi u Kragujevcu Screenshot

"Na svom profilu na društvenim mrežama napisao je da ga opisuje riječ "mrzim". Objavljivao je likove iz japanskih animacija koji nose oružje, uz komentare da treba pucati u školskog druga i slično", podsjeća izvor.

Puška u torbi

Podsjetimo, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu osumnjičen je da je u utorak ujutru, naoružan malokalibarskom puškom koju je njegov otac ilegalno posjedovao, ušao u školu i zapucao u pravcu portirnice.

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Prema informacijama do kojih je došao Kurir, maloljetnik je oružje ponio iz porodične kuće u torbi, a do škole je putovao autobusom. Njegovo selo udaljeno je oko 20 kilometara od Kragujevca, a putovanje je, prema nezvaničnim saznanjima, trajalo oko 40 minuta.

"Puška je bila sakrivena u torbi, tako da niko tokom puta nije mogao da zna šta nosi sa sobom. U školu je stigao autobusom, a oružje je izvadio tek kada je došao u krug ustanove", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Prema dosadašnjim informacijama, maloljetnik je ispalio jedan projektil u pravcu portirnice. Metak je probio staklo i povrijedio pedesetogodišnju radnicu škole u predjelu noge, dok je druga zaposlena žena povrijeđena kada se staklo rasprsnulo.

Kako se sumnja, tinejdžer je namjeravao da nastavi da puca, ali mu se puška zaglavila, nakon čega je pokušao da pobjegne.

Prema riječima sagovornika Kurira, jednu od radnica škole nije zaustavila ni činjenica da je pred sobom imala naoružanog mladića.

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"Ona se goloruka ispriječila na njegovom putu i pokušala da ga zaustavi kako ne bi stigao do učionica. Da nije bilo njene reakcije, posljedice su mogle da budu mnogo strašnije. Njena hrabrost je nešto što se ne zaboravlja", navodi izvor Kurira.

Policija ga savladala za šest minuta, uhapšen i otac

Policijskoj upravi u Kragujevcu oko osam sati prijavljeno je da je naoružana osoba ušla u Prvu tehničku školu. Na lice mjesta odmah su upućene raspoložive policijske patrole. Pripadnici interventne jedinice, u saradnji sa školskim policajcem, locirali su sedamnaestogodišnjaka i savladali ga svega šest minuta od prijave događaja.

U pucnjavi su povrijeđene dvije radnice škole, koje su prevezene u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, obje žene bile su svjesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara, a zadržane su na bolničkom liječenju.

Nakon pucnjave svi učenici su bezbjedno evakuisani.

Osim maloljetnika, uhapšen je i njegov otac, zbog sumnje da je nelegalno držao vatreno oružje, municiju i eksplozivne materije.

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Prema sumnjama istražnih organa, sedamnaestogodišnjak je u školu donio malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac nije imao dozvolu.