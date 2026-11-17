Skupština Srbije dobija novi saziv, u kojem će prvi put poslije 14 godina Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Studentska lista osvojila je 140 a Ujedinjena Srbija 103 mandata.

Na dnevnom redu sjednice, koja počinje u 10 časova je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

U skladu sa Poslovnikom, sjednicu je sazvala predsjednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsjednika Narodne skupštine sednicom će predsjedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

Studenti u blokadi pozvali su građane da iz Pionirskog parka zajedno isprate kandidate Studentske liste na sjednicu. Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine studentima je odbijeno prisustvo na konstitutivnoj sjednici na galeriji Velike sale, saopštili su studenti, navodeći da će uprkos odluci biti ispred parlamenta.

Potvrđivanje mandata

Sjednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika, a konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu.

U petak su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije uoči konstitutivne sjednice, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", kao i predstavnici manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mjesta i predsjednicima radnih tijela, a Studentska lista je poslije konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsjednik Narodne skupštine, broj potpredsjednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sjednici.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa te poslaničke grupe, navodeći da će ta poslanička grupa predložiti Stojana Radenovića za predsjednika parlamenta.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra.