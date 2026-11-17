"Cijeli život i cijelu svoju karijeru sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas, ispred Narodne skupštine, vi ne možete, ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osjećate sigurno, a gdje ćete onda i na kom drugom mjestu? Ja sam došla i uz sve neartikulisane njihove zvuke i prozivke se nasmijala i pružila, pozdravila ih, jer ljudi imaju pravo da misle drugačije - kazala je Vukićević.

Nastavila je drhtavim glasom.

Srbija Napadnuta Lidija Vukićević, polivena jogurtom po glavi

"Međutim, ta količina primitivizma, ta količina prostakluka i jednog ponašanja za koje zaista nemam riječi, prvo su počeli da me vuku od pozadi, onda su krenuli da me čupaju za kosu, a zatim su me polivali jogurtom. Znate, to je nedopustivo za bilo kog pojedinca, jer oni su slabi kad su pojedinci, a kad su u grupi, oni su veoma jaki. Nikada, nikada se neću složiti sa onim što oni rade. Do kraja ću misliti ovako i nikada ih se neću bojati. Sa 30 litara jogurta još da me poliju, da urade šta god hoće, ali samo vas pitam: gdje ide ova zemlja? Ko će da upravlja, i ko ima namjeru da upravlja ovom zemljom, kad Narodni poslanik nije bezbjedan ispred Skupštine? Pritom, još samo da kažem, od 50 ili više policajaca koji su se nalazili ispred, niko nije reagovao. Sram vas bilo, sramota - rekla je kroz plač Vukićević, prenosi Blic.