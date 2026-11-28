Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da EU i predstavnici međunarodne zajednice imaju obavezu da spriječe Prištinu da kroz inspekcijska ovlaštenja ograniče prava Srpske pravoslavne crkve na zaštitu njene imovine i kulturnog nasljeđa.

- Zaštita srpskih pravoslavnih svetinja nije samo pitanje očuvanja kulturne baštine, već i zaštite vjerskog, nacionalnog i istorijskog identiteta srpskog naroda na Kosmetu - istakao je Linta.

Linta je rekao da je neprihvatljivo što Priština kroz prijedlog zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasljeđe otvara mogućnost zadiranja u prava i nadležnosti SPC, posebno u specijalno zaštićenim zonama na Kosovu i Metohiji.

Novi zakon, naglasio je, ne smije da bude osnov za ograničavanje prava SPC, niti za mijenjanje posebnog režima zaštite njenih svetinja i imovine.

On je naveo da su posebno sporne odredbe članova pet i šest, kojima se inspektoratu daju široka ovlaštenja za samostalni inspekcijski nadzor nad kulturnim dobrima, obustavljanje radova i preduzimanje mjera u vezi sa intervencijama na kulturnom nasljeđu.

- Takva ovlaštenja mogu da stvore prostor za proizvoljno postupanje i ugroze posebne zakonske garancije SPC, ukoliko se jasno ne utvrde granice njihove primjene - upozorio je Linta.

Naglasio je da je neophodno da se potvrdi da se tim odredbama ne mogu umanjiti ili zaobići prava SPC utvrđena važećim propisima.

On je naveo da EU i predstavnici međunarodne zajednice imaju obavezu da zahtijevaju od prištinskih vlasti jasno zakonsko garantovanje prava i nadležnosti SPC, kao i zaštite njene imovine i kulturnog nasljeđa.

Linta je podsjetio da Zakon o specijalnim zaštićenim zonama iz 2008. godine obezbjeđuje posebnu pravnu zaštitu najznačajnijih srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji.

Među tim svetinjama su manastiri Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica, Devič, Banjska i Sveti arhangeli, kao i brojne druge crkve, manastire i kulturno-istorijska područja.

Zaštita obuhvata i njihovo neposredno okruženje, zemljište koje im pripada, kao i širi prostor specijalno zaštićenih zona.

Linta je napomenuo da za određene radove i aktivnosti unutar specijalno zaštićenih zona, kao što su izgradnja komercijalnih objekata, puteva i urbanizacija poljoprivrednog zemljišta, zakon propisuje obavezu opština da prethodno zatraže saglasnost SPC.

- Zbog toga je neophodno da se jasno uredi odnos između novih inspekcijskih ovlaštenja i postojećih zakonskih garancija, kako ne bi došlo do zaobilaženja mehanizama zaštite ili njihovog različitog tumačenja - naveo je Linta.