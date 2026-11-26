Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali su požar koji je jutros oko pet sati izbio u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu.
U požaru nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta, navedeno je u saopštenju MUP-a.
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Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mjesta za manje od pet minuta.
Međutim, cijeli objekat je već bio u plamenu. U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.
(Tanjug)
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