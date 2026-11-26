Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali su požar koji je jutros oko pet sati izbio u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu.

U požaru nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Srbija Komšije o tinejdžeru koji je pucao u školi: ''Povukao se u sebe, nije se odvajao od telefona''

Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mjesta za manje od pet minuta.

Međutim, cijeli objekat je već bio u plamenu. U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.

(Tanjug)