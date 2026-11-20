Ivana Ilić, majka djevojčice Danke Ilić, danas je u Višem sudu u Negotinu u nastavku suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo, izjavila je da je od trenutka kada ju je posljednji put vidjela do saznanja da je nema prošlo oko tri minuta.

Ona je ostala pri ranijim iskazima od 17. aprila 2024. i 16. maja 2025. godine, te rekla da se pridružuje krivičnom gonjenju optuženih za ubistvo dvogodišnje djevojčice.

Dankina majka je navela da je djevojčica nestala 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju na porodičnom imanju.

Rekla je da su se igrali i šutirali loptu, te da se Danka u jednom trenutku uputila ka uzvišenju u dvorištu, dok je ona sa sinom otišla po vodu do automobila jer se flašica nalazila na suvozačevom sjedištu.

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"Kada sam podigla glavu, Danke više nije bilo", ispričala je Ilićeva, navodeći da je djevojčica prije toga bila udaljena od nje između pet i deset metara, i da je, nakon što je shvatila da se ne odaziva, pozvala supruga, a potom i policiju.

Ilićeva je navela da je prilikom traženja djevojčice u blizini glavne kapije vidjela bijeli automobil u kojem je bio jedan muškarac, dok je drugi stajao pored kapije okrenut leđima, ali da tada nije obraćala pažnju na njih jer je bila usredsređena na pronalaženje kćerke, te da se nije sjetila da ih pita da li su vidjeli dijete.

Odgovarajući na pitanja o zdravstvenom stanju kćerke, Ilićeva je rekla da je Danka ranije više puta gubila svijest, naročito kada bi se uznemirila, uplašila ili plakala, te da je posljednji takav slučaj, prema njenom sjećanju, bio u januaru 2024. godine.

Ona je navela da je moguće da se djevojčici nešto slično dogodilo i kobnog dana, ukoliko se uplašila ili bila povrijeđena, prenosi Srna.

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Na početku današnjeg ročišta saopšteno je da nije pristupio svjedok Dušan Jovanović, otac optuženog Srđana Jankovića, a njegov branilac je naveo da zbog ozbiljnih zdravstvenih problema nije u mogućnosti da svjedoči, prenijeli su beogradski mediji.

Optuženi Dragijević i Janković su juče pred sudom u Negotinu ostali pri odbrani da nisu počinili djelo koje im se stavlja na teret, dok je tužilaštvo ostalo pri optužnici kojom ih tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Prema navodima optužnice, optuženi Dragijević i Janković su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju, kod Bora, službenim vozilom udarili dvogodišnju Danku, potom je unijeli u automobil, a njeno tijelo odvezli i sakrili.

Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.