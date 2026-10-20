Milan svom radniku za 25 godina odanosti poklonio automobil

Umjesto uobičajenog priznanja za 25 godina vjernosti i rada, Milan Daničić, preduzetnik iz Bogatića, poklonio je svom zaposlenom automobil. Priča koja je zadivila Mačvane, primjer je da se dobro dobrim vraća i da je samo zadovoljan radnik - dobar radnik.

Poslije završenog fakulteta, agroekonomista, Milan Daničić iz Bogatića, ostao je na djedovini gdje je započeo svoj biznis. Za četvrt vijeka poslovanja, razvio je različite djelatnosti — od štamparije, igraonice i sale za 700 gostiju do uvoza namještaja iz Kine. Za svoj pedeseti rođendan, poželio da učini dobro djelo. Na proslavi je svom vjernom radniku, Goranu Saviću, poklonio automobil.

"On je vozio stariji automobil, razmišljao sam da je to način da mu se zahvalim i odužim za te prethodne godine, sve u životu je uzročno-posljedična stvar. Njegovo ponašanje i njegov rad u prethodnih 25 godina su uzrok, a ovo je posljedica - ističe Milan Daničić, preduzetnik.

Goran u svom automobilu RTS

Neprocjenjiva reakcija

"Veliko iznenađenje za mene i ostao sam bez teksta, nisam znao šta me snašlo tog momenta. Mogu samo da kažem, veliko mu hvala za to sve. Mi smo zajedno od početka, kao jedna porodica - rekao je Goran Savić, radnik iz Bogatića.

Najveći uspjeh je kad odgajite djecu i izvedete ih na pravi put, kažu Milanovi roditelji, naglašavajući da nema uspjeha bez sloge i poštovanja.

"Milan je divan sin i mnogo pažnje nam poklanja i supruzi i troje dece i nas dvoje za 50 godina braka odveo je u Dubai da to proslavimo. To nam je nezaboravno", istakla je Ljiljana Daničić, Milanova majka za RTS.

Automobil koji je dobio na poklon RTS

"Kakav je prema nama — takav i prema radnicima"

"Kakav je prema nama, takav je i prema radnicima. Ja mislim da je to nešto što se rijetko sreće. Saradnici kažu da Milan ima mnogo ideja za investicije, da ga nadahnjuju česti odlasci u Kinu i da je ovim gestom pokazao koliko su mu ljudi važni - objašnjava Dušanka Daničić, supruga.

"On je dobio te ljude za čitav život! On je dobio pored radnika i prijatelja nekog ko će tu firmu gledati kao svoju kuću! Milanov gest je jako lep i dobro je što je u prilici da tako nešto uradi", navodi Radoslav Berić saradnik iz Bogatića.

Milan Daničić iz Bogatića poručuje objema stranama — zaposlenima i poslodavcima, da slijede dobre primjere: "Ja se nadam da je ova naša priča dobar primjer. Dobro se dobrim vraća", navodi on.