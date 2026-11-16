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Misterija smrti u bolnici: Tijelo pacijentkinje (83) nađeno u dvorištu usred noći

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16.11.2026 12:35

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Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

Tijelo žene M. M. (83) iz Opova pronađeno je u petak, 13. novembra, oko 3.20 časova u dvorištu Opšte bolnice u Pančevu, gdje se nalazila na bolničkom liječenju, a okolnosti pod kojima je nastupila njena smrt trenutno se utvrđuju, objavljeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Pančevu, telo nesrećne žene pronađeno je na trotoaru i zemljanoj površini u okviru bolničkog dvorišta, u Ulici Miloša Trebinjca.

Prema navodima tužilaštva, žena, koja je rođena 1942. godine, bila je hospitalizovana na Odjeljenju Službe za ortopediju i traumatologiju Opšte bolnice u Pančevu, a dežurni javni tužilac naložio je obdukciju tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Više javno tužilaštvo u Pančevu, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu, intenzivno prikuplja dokaze i potrebna obavještenja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja i utvrdilo na koji način je žena izgubila život.

Za sada nije saopšteno kako je pacijentkinja dospjela u bolničko dvorište, niti pod kojim okolnostima je nastupila njena smrt.

(Telegraf)

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Tagovi :

bolnica

Pančevo

pronađeno tijelo

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