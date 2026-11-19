Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da izbjegavaju kretanje na put zbog rizika od pojave jake oluje praćene snažnim udarima vjetra, koji mogu prelaziti brzinu od 100 kilometara na čas.

Postoji opasnost po bezbjednost ljudi i životinja. Oluja može naići iznenada.

„Preporuka je da ne krećete na put. Zaštitite vozila i imovinu“, saopštio je MUP.

MUP poslao SMS upozorenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) poslalo je hitno SMS upozorenje građanima Srbije. U upozorenju se navodi da nas očekuju grmljavina i jaka oluja.

„Upozorenje na snažnu oluju sa snažnim naletima vjetra. Pratite informacije nadležnih organa. Više na upozorenje.mup.gov.rs“, piše u upozorenju.