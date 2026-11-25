J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju, saznaje Telegraf.

J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, nakon što je došlo do svađe, nepoznata osoba ubola ga je nožem u ruku i oko, a potom pobjegla sa lica mjesta.

Policija je odmah izašla na mesto napada radi uviđaja.

Hronika Udes na putu ka Banjaluci

Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3 i u toku je potraga za napadačem i automobilom.