Autor:ATV redakcija
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J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju, saznaje Telegraf.
J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju, saznaje Telegraf.rs.
Prema saznanjima Telegrafa, nakon što je došlo do svađe, nepoznata osoba ubola ga je nožem u ruku i oko, a potom pobjegla sa lica mjesta.
Policija je odmah izašla na mesto napada radi uviđaja.
Hronika
Udes na putu ka Banjaluci
Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3 i u toku je potraga za napadačem i automobilom.
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