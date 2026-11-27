Jedna osoba poginula je noćas oko 23 sata u sudaru voza i automobila u mjestu Krnjevo kod Velike Plane.

Prema informacijama koje je objavila Instagram stranica 192, vozač automobila poginuo je na licu mjesta.

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Još nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.

Podsjetimo, juče je u blizini pružnog prelaza u naselju Obrada Lučića u Leskovcu voz udario pješaka, a u toku je potraga za tijelom.

Naime, kako je objavljeno na portalu "jugmedija" strašna nesreća se dogodila juče oko 16.50 sati, kada je, kako se sumnja, putnički voz koji se kretao u pravcu Niša, udario jednu osobu.

Za sada nisu poznati detalji ovog događaja.

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O slučaju će biti obaviješteno nadležno tužilaštvo

(Telegraf.rs)