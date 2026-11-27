Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedna osoba poginula je noćas oko 23 sata u sudaru voza i automobila u mjestu Krnjevo kod Velike Plane.
Prema informacijama koje je objavila Instagram stranica 192, vozač automobila poginuo je na licu mjesta.
Srbija
Epidemija salmonele u vrtiću, zaraženo 10 djece
Još nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.
Podsjetimo, juče je u blizini pružnog prelaza u naselju Obrada Lučića u Leskovcu voz udario pješaka, a u toku je potraga za tijelom.
Naime, kako je objavljeno na portalu "jugmedija" strašna nesreća se dogodila juče oko 16.50 sati, kada je, kako se sumnja, putnički voz koji se kretao u pravcu Niša, udario jednu osobu.
Za sada nisu poznati detalji ovog događaja.
Svijet
Trudna zatvorenica otela policijski auto i pobjegla
O slučaju će biti obaviješteno nadležno tužilaštvo
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu