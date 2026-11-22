Teška saobraćajna nesreća se dogodila u Prijepoljskoj ulici, u naselju Pašino Brdo u Sjenici. U nesreći je poginuo muškarac iz Sjenice.

Kako "Sandžak Danas" nezvanično saznaje, stradali muškarac je pokušavao da se uključi u saobraćaj kada je došlo do sudara s drugim automobilom, kojim je upravljao A. M. iz Novog Pazara.

Prema istim informacijama, stradali je od zadobijenih povreda izgubio život na licu mjesta.

Tačan slijed događaja, brzina kretanja vozila i druge okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda još nisu zvanično potvrđeni.

Fotografije koje je ranije objavio "Sandžak Danas" prikazuju gotovo potpuno uništen automobil, s ozbiljno deformisanom karoserijom i dijelovima vozila razbacanim pored kolovoza.

Na mjestu događaja zabilježeno je prisustvo vozila Hitne pomoći, dok su se oko uništenog automobila nakon nesreće okupili građani.