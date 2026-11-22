Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća se dogodila u Prijepoljskoj ulici, u naselju Pašino Brdo u Sjenici. U nesreći je poginuo muškarac iz Sjenice.
Kako "Sandžak Danas" nezvanično saznaje, stradali muškarac je pokušavao da se uključi u saobraćaj kada je došlo do sudara s drugim automobilom, kojim je upravljao A. M. iz Novog Pazara.
Prema istim informacijama, stradali je od zadobijenih povreda izgubio život na licu mjesta.
Tačan slijed događaja, brzina kretanja vozila i druge okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda još nisu zvanično potvrđeni.
Fotografije koje je ranije objavio "Sandžak Danas" prikazuju gotovo potpuno uništen automobil, s ozbiljno deformisanom karoserijom i dijelovima vozila razbacanim pored kolovoza.
Na mjestu događaja zabilježeno je prisustvo vozila Hitne pomoći, dok su se oko uništenog automobila nakon nesreće okupili građani.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Srbija
5 h2
Srbija
5 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu