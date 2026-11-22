Na smetlištu u blizini mjesta Orlovat pronađeno je beživotno tijelo nepoznate ženske osobe, a prema prvim nezvaničnim informacijama, tijelo je zatečeno unakaženo.

Na smetlištu u blizini mjesta Orlovat pronađeno je beživotno tijelo nepoznate ženske osobe, a prema prvim nezvaničnim informacijama, tijelo je zatečeno unakaženo.

Sumnja se da su tijelo nakon smrti raskomadale životinje. Identitet nastradale žene za sada nije poznat.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a dežurni tužilac je naložio obdukciju tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok i vrijeme smrti, kao i identitet žene. Istraga o ovom slučaju je u toku, prenosi Kurir.