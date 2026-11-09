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Na Zlatiboru pronađeno tijelo djevojke: Sumnja se da je ubijena i bačena sa terase

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АТВ редакција
09.11.2026 13:39

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Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije
Foto: Tanjug

Prava tragedija odigrala se danas na Zlatiboru, gdje je, prema prvim nezvaničnim informacijama, pronađeno beživotno tijelo mlađe ženske osobe, stare oko dvadesetak godina.

Kako saznaje Telegraf, sumnja se na stravičan zločin. Djevojka je navodno najprije zvjerski usmrćena sa više teških povreda, a potom je njeno tijelo bačeno sa terase jednog objekta.

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Strašna tragedija: Dječak iz BiH poginuo u jezivoj nesreći

Policija blokirala područje, dežurni tužilac na terenu

Na lice mjesta hitno su upućene brojne policijske patrole, forenzičari i dežurni javni tužilac koji obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove jezive tragedije.

Potraga za osumnjičenim

Za ovaj svirepi zločin sumnjiči se državljanin Rusije, koji je odmah nakon krvavog pira pobjegao u nepoznatom pravcu.

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Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a prema saznanjima, preduzimaju se sve mjere i blokirani su pravci kako bi mu se što prije ušlo u trag. Uviđaj je u toku.

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Zlatibor

Preminula djevojka

nesreća

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