Pristalice studentskog pokreta okupile su se na poziv studentskog pokreta ispred zgrade parlamenta kako bi ispratili poslanike u zgradu parlamenta uz aplauze i povike “Pumpaj”.

Međutim, nakon ulaska poslanika Studentske liste dogodio se incident kada su na glavni ulaz zgrade parlamenta počeli da ulaze i poslanici sa SNS liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

Najprije je izviždan Arno Gujon koji je okupljenima uzvratio sa podignuta tri skupljena prsta, piše Blic.

Nakon Gujon na stepenicama ispred glavnog ulaza Skupštine Srbije našla se glumica Lidija Vukićević koju je neko od okupljenih polio jogurtom po glavi.

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Lidija Vukićević je izvadila maramicu i nekoliko trenutaka stajala na stepenicama da bi potom ušla u skupštinu.