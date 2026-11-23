Nenad Stefanović, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, naredio je hitno hapšenje bivšeg fudbalera Partizana Vladimira Volkova i još dvije osobe, nakon što je juče, 22. novembra, u automobilu u kojem su se nalazili pronađen pištolj sa izbrušenim serijskim brojem.

Prema saznanjima Tanjuga, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Dragan Danilović prethodno je u nedjelju uveče, 22. novembra, odlučio da ne naredi hapšenje troje osumnjičenih koji su privedeni u policiju.

Među njima je bio i bivši fudbaler Partizana i banjalučkog Borca Vladimir Volkov.

Naloženo hapšenje svih osoba koje su se nalazile u automobilu

Nakon što je saznao za Danilovićevu odluku, Stefanović je izdao obavezno uputstvo kojim je naložio hitno hapšenje sve tri osobe koje su se nalazile u automobilu.

Podsjetimo, pripadnici Interventne jedinice 92 priveli su u nedjelju oko 11 časova bivšeg fudbalskog reprezentativca i nekadašnjeg igrača Partizana Vladimira Volkova (40), zajedno sa još dvije osobe, S.R. (28) i A.Đ. (36), nakon što je u njegovom automobilu pronađeno nelegalno oružje.

Kako su prenijeli srpski mediji, do inetrvencije je došlo u Dunavskoj ulici u Beogradu, kada su policajci zaustavili i kontrolisali automobil u vlasništvu Volkova, u kojem su se nalazile pomenute osobe.

Iza vozačevog sjedišta pronađen pištolj

Prilikom detaljnog pregleda vozila u kojem je bio Volkov, iza vozačevog sjedišta pronađen je pištolj “glok” sa okvirom i 11 metaka, na kojem je bio izbrušen fabrički broj, prenijeli su mediji.

Pored pištolja, policajci su pronašli i jednu tabletu za koju se sumnja da je opojna droga.

Sve tri osobe sprovedene su u policijsku stanicu, dok je automobil prevezen na službeni parking radi daljih provjera i vještačenja.

Podsjetimo, tokom karijere Volkov je nastupao i za Borac iz Banjaluke, belgijski Mehelen, poljski Leh iz Poznanja, Radnički iz Niša, Rad i kiparski Ermis.