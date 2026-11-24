Dženan Palamar iz Novog Pazara podnio je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije, samo nekoliko dana nakon početka rada novog saziva parlamenta. Njegovo mjesto trebalo bi da zauzme dr Muamer Baševac, koji je već obavljao poslaničku funkciju.

Palamar, koji je na parlamentarnim izborima 25. oktobra predvodio listu „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP–CDP)“, odlučio je da se povuče iz republičkog parlamenta i nastavi profesionalni angažman u Novom Pazaru.

Prema informacijama objavljenim 24. novembra, Palamar je potvrdio odluku da ostane na čelu Kulturnog centra Novi Pazar, smatrajući da na toj poziciji može više da doprinese razvoju grada.

Njegov poslanički mandat potvrđen je 17. novembra 2026. godine, na konstitutivnoj sjednici 15. saziva Narodne skupštine Srbije.

Muamer Baševac pred povratkom u parlament

Ostavkom Dženana Palamara otvoren je put za povratak dr Muamera Baševca, interventnog kardiologa iz Novog Pazara, koji je na izbornoj listi SDP–CDP zauzimao drugo mjesto.

Koalicija je na oktobarskim izborima osvojila jedan poslanički mandat, koji je pripao Palamaru.

Baševac iza sebe ima dugogodišnje parlamentarno iskustvo, a prvi put je za narodnog poslanika izabran 2014. godine.

Do sada je bio poslanik u četiri saziva Narodne skupštine. Tokom prethodnog mandata obavljao je funkciju predsjednika skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu, dok je u ranijem sazivu predsjedavao Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Ukoliko mu mandat bude dodijeljen i potvrđen, Baševac će peti put postati narodni poslanik.

Palamar nastavlja rad u Kulturnom centru

Dženan Palamar će, prema dostupnim informacijama, nastaviti da rukovodi Kulturnim centrom Novi Pazar, ustanovom u kojoj je proveo veliki dio profesionalne karijere.

Na čelo ove institucije prvi put je došao 2022. godine, dok ga je Skupština grada Novog Pazara 14. novembra 2024. imenovala za direktora na četvorogodišnji mandat.

Njegovo povlačenje iz republičkog parlamenta neće promijeniti broj poslaničkih mjesta koja pripadaju koaliciji SDP–CDP, već samo njenog predstavnika u Narodnoj skupštini.

Čeka se zvanična potvrda promjene

Da bi Muamer Baševac preuzeo poslaničko mjesto, potrebno je sprovesti zakonsku proceduru prestanka dosadašnjeg i dodjele novog mandata.

Prema zvanično dostupnom spisku narodnih poslanika, Palamar se u trenutku provjere i dalje vodi kao član aktuelnog saziva Skupštine Srbije.

Zbog toga se Baševčev povratak u parlament za sada najavljuje kao očekivana promjena, dok se zvanična potvrda novog mandata tek očekuje.

(Sandzaklive.rs)