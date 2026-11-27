Kontroverzni biznismen našao se u nezavidnoj situaciji kada je na njega, kako tvrdi, naletio pik-ap, a od siline udarca odletio je nekoliko metara. Na lice mjesta odmah su izašli policija i ekipa Hitne pomoći, a nakon što je obavljen uviđaj, ljekari su pregledali Tubića i procijenili njegovo zdravstveno stanje.

Detalji nesreće

Iako je nezgoda na prvi pogled djelovala veoma ozbiljno, Žabac je, srećom, prošao bez težih posljedica. Nije zadržan u bolnici, već je nakon ljekarskog pregleda pušten na kućno liječenje. Ipak, priznaje da je još pod stresom zbog svega što se dogodilo, a za Kurir je do detalja ispričao kako je došlo do incidenta.

"Jeste, udario me je pik-ap. Čovjek me je udario na pješačkom prelazu. Padala je kiša i on me, kako kaže, nije vidio. Bila je policija, došla je i Hitna pomoć. Letio sam pet metara! Ja sam ustao i prvo što sam rekao vozaču bilo je: „Izvini što sam ti oštetio auto“. Od betona sam napravljen, dobro je, krećem se. Nisam bio u bolnici, za mene je ovo mačji kašalj", ispričao je Tubić.

Prema njegovim riječima, sve se dogodilo u neposrednoj blizini njegove kuće, i to dok je obavljao sasvim običnu svakodnevnu obavezu. Krenuo je do apoteke po lijekove, ne sluteći da će mu se put pretvoriti u dramatično iskustvo. Posebno ga je iznenadilo to što se nezgoda dogodila upravo na pješačkom prelazu, svega pedesetak metara od njegovog doma.

"To je bilo blizu moje kuće, išao sam u apoteku po lijekove. Tačno na pedesetak metara od kuće. Ja sam stavio kapuljaču na glavu, bio sam sav u crnom. Bilo je predveče, padala je kiša, pa me čovjek, valjda, nije vidio. Još sam pod stresom zbog svega. Ajde da sam bio van pješačkog prelaza, ali ovako...", rekao je Žabac.

Dodatnu neprijatnost izazvalo je i to što je, kako navodi, vozač nakon nezgode tvrdio da je on prošao kroz crveno svjetlo. Tubić kaže da mu nije jasno na osnovu čega je vozač iznio takvu tvrdnju, posebno imajući u vidu da je do kontakta došlo na pješačkom prelazu. Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda predmet su utvrđivanja.

Iako je od udarca završio nekoliko metara dalje, Žabac se, po sopstvenim riječima, brzo pridigao, što je dodatno iznenadilo ljude koji su se našli u blizini. Ljekari su ga pregledali, ali nije bilo potrebe za bolničkim zadržavanjem, pa se oporavlja kod kuće.Poznat po britkom jeziku i specifičnom smislu za humor, Tubić ni ovu situaciju nije propustio da prokomentariše u svom stilu. Iako priznaje da ga je događaj uznemirio, pokušava da sve okrene na šalu i pokaže da ga nezgoda nije slomila.

"Ovako, da nije bilo ove nezgode, meni je dobro, nije loše. Ja sa pola mozga funkcionišem bolje nego neko sa cijelim", zaključio je Žabac.