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Neprijatna prognoza za zimu: Ledenih dana će biti mnogo

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09.10.2026 17:20

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Снијег у Херцеговини
Foto: Facebook/Screenshot

U dijelove Srbije već u toku noći sa severa stiže stiglo naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koje označava kraj toplog talasa i uvod u osjetno svježiju jesen, dok se na planinama očekuju i snježne pahulje.

Ipak, meteorolozi najavljuju da glavna promjena tek predstoji.

Pad temperature za 15 stepeni i padavine za vikend

Prema riječima meteorologa Ivana Ristića, cijelu zemlju očekuje osjetna promjena vremena koja u narednim danima donosi pad temperature i do 15 stepeni na visini.

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"Cijelu zemlju očekuje osetna promjena vremena. Slijedi postepeni pad temperatura na visini, pa ćemo od danas do utorka preći na maksimalne dnevne temperature oko 15 stepeni. Jutarnje temperature ostaju slične, između 5 i 7 stepeni. Danas nas očekuje oblačno vrijeme uz temperaturu oko 20 stepeni i bez mnogo padavina, dok se glavnina kiše očekuje u noći između subote i nedjelje, kao i tokom same nedjelje", istakao je Ristić, prenosi "Kurir".

Znatno svježije u Beogradu i neizvjesnost oko ciklona

Poseban pad temperature osjetiće se u prijestonici, gdje će nakon dosadašnjih 30 stepeni biti znatno hladnije.

"U Beogradu nas očekuje baš svježe vrijeme, temperatura će pasti na oko 14 stepeni, što je drastična razlika u odnosu na jučerašnjih skoro 30 stepeni. Novo zahlađenje stiže sa sjevera u noći između ponedjeljka i utorka. Od pozicije formiranja visinskog ciklona, bilo iznad Jonskog, Egejskog ili Crnog mora - zavisiće tačan raspored i količina padavina tokom utorka i srijede", kaže on.

Snijeg na planinama i prelazak na topliju garderobu

Pad temperature donijeće i prve snježne padavine na višim nadmorskim visinama, zbog čega će građani ubrzo morati da iz ormara izvuku topliju odjeću.

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"Ukoliko bude padavina, na planinama oko 1.000 metara nadmorske visine - poput Zlatibora, Tare i Divčibara, sa ovim zahlađenjima može pasti i poneka pahulja. Definitivno ulazimo u osjetno svježiji period i vrijeme je za topliju garderobu. Tokom sunčanih dana temperature će se kretati između 15 i 20 stepeni, što je u granicama prosjeka za oktobar, dok će tokom oblačnih dana biti svježije od prosjeka, sa temperaturama između 10 i 15 stepeni. Novo zahlađenje i novu promjenu vremena očekujemo već sljedećeg vikenda",kaže Ristić.

Kakva nas jesen čeka do kraja oktobra

Gledajući dugoročnije, naredne dvije nedjelje proteći će u znaku promjenjivog jesenjeg vremena, dok se stabilizacija prilika prognozira tek pred sam kraj mjeseca.

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"Pred nama je promenljiv i hladniji period sa povremenim padavinama koji će potrajati narednih 10 do 15 dana. Tek krajem oktobra možemo očekivati stabilizaciju vremena usljed delovanja anticiklona, ali ostaje osjetno sveže. To znači da nas u završnici mjeseca očekuju hladna jutra, sa slabim mrazom po kotlinama i dolinama, kao i čestom pojavom magle", najavljuje Ristić.

Prognoza za novembar i prvi snijeg u nižim predjelima

Pitanje koje mnoge zanima jeste kada možemo očekivati prvi snijeg u gradovima. Meteorolozi navode da snijeg u nizijama ne treba očekivati prije kraja jeseni, dok će visoke planine snijeg vidjeti znatno ranije.

O tome kada stižu prve snježne padavine u nižim predjelima Ristić kaže:

"Prvi snijeg u nižim predjelima realno je očekivati tek u drugoj polovini, odnosno u trećoj dekadi novembra. Nekada je, u drugačijim klimatskim uslovima, snijeg bez problema padao već početkom mjeseca. Međutim, usljed promijenjenih klimatskih okolnosti, prve snježne padavine u nizijama sada stižu znatno kasnije".

Kakva nas zima očekuje: Hladnije i snježnije nego prethodnih godina

Za razliku od nekoliko proteklih blažih zima, najnovije meteorološke procjene ukazuju na to da bi predstojeća zimska sezona mogla donijeti znatno više snijega i hladnijih dana, naročito tokom januara i februara.

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"Prema najnovijim prognozama, pred nama je zima koja bi trebalo da bude i hladnija i bogatija snijegom u odnosu na prethodne. Najviše snježnih padavina očekujemo u januaru, upravo u vrijeme školskog raspusta, pa će djeca moći da uživaju u zimskim radostima. U tom periodu biće dosta snijega na domaćim planinama, prije svega na Kopaoniku, dok je situacija na Alpima uvijek specifična i snijeg tamo ponekad zna da izostane", kaže Ristić.

Osvrćući se na očekivani broj ledenih dana i snježne padavine u prijestonici, Ristić zaključuje:

"Januar i februar bi trebalo da donesu nešto više snježnih padavina. U nižim predjelima očekujemo između 10 i 15 ledenih dana, dok će ih na planinama biti i do 40. Posmatrano u kontekstu današnjih klimatskih promjena, to je prosječna zima. Nekada smo u Beogradu imali i do 30 dana pod snježnim pokrivačem, što je u današnjim klimatskim uslovima gotovo neostvarivo, pa bi oko 15 dana sa snijegom u prijestonici bio sasvim dobar rezultat".

Kraj ljetnih temperatura: Stiže oštro zahlađenje, kiša i pad temperature ispod 20 stepeni

Srbija se narednih dana suočava sa velikim vremenskim preokretom. Nakon ljetnih temperatura koje su na početku dana ponegdje dostizale i 30. podjeljak, u nastavku dana i tokom predstojeće noći slijedi postepeno naoblačenje, kiša, pljuskovi i osjetan pad temperature.

Sa druge strane kako objašnjava meteorolog RHMZ-a Nevena Živanović, toplo vrijeme se polako predaje pred novim talasom koji stiže sa sjevera.

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"Prepodne je bilo sunčano i toplo, sa živom u termometru koja se u većem dijelu Srbije kretala između 24 i 28 stepeni. U Beogradu je prije naoblačenja izmjereno prognoziranih 29 stepeni. Trenutno prisutno prolazno naoblačenje donijelo je sasvim slabu i kratkotrajnu kišu u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i južnim dijelovima prijestonice. Ipak, postepenu promjenu vremena tek očekujemo tokom noći, kada nam sa sjevera stiže novi oblačni sistem", kaže ona.

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Vremenska prognoza za zimu

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