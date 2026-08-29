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Nesreća u rudniku "Kolubara": Poginuo jedan radnik, drugi povrijeđen

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:04

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Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Dvojica radnika "Elektroprivrede Srbije" povrijeđena su na montažnom placu "Radljevo Sever" u Rudarskom basenu "Kolubara" kada je pukla sajla dizalice prilikom utovara povratnih stanica i kosih članaka na vučne vozove, saopštio je EPS.

"Nažalost, od posljedica povreda radnik M. S. je preminuo u Urgentnom centru, dok je M. Z. zadobio lakše povrede", ističe se u saopštenju.

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Na mjesto nesreće izašli su pripadnici MUP Srbije, predstavnici Službe za bezbjednost i zdravlje na radu i drugih nadležnih institucija.

"'Elektroprivreda Srbije' upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika", zaključuje se u saopštenju.

(Telegraf.rs)

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rudnik

preminuo radnik

Srbija

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