Nesreća u rudniku "Kolubara": Poginuo jedan radnik, drugi povrijeđen

Dvojica radnika "Elektroprivrede Srbije" povrijeđena su na montažnom placu "Radljevo Sever" u Rudarskom basenu "Kolubara" kada je pukla sajla dizalice prilikom utovara povratnih stanica i kosih članaka na vučne vozove, saopštio je EPS.

"Nažalost, od posljedica povreda radnik M. S. je preminuo u Urgentnom centru, dok je M. Z. zadobio lakše povrede", ističe se u saopštenju.

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Na mjesto nesreće izašli su pripadnici MUP Srbije, predstavnici Službe za bezbjednost i zdravlje na radu i drugih nadležnih institucija.

"'Elektroprivreda Srbije' upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika", zaključuje se u saopštenju.

(Telegraf.rs)