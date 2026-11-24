Sistem „Pronađi me“ aktiviran je večeras nakon što je u ponedjeljak oko 11 časova nestala četrnaestogodišnja djevojčica Božica Ajeti u Obrenovcu.

Dana 23. novembra 2026. godine, oko 11.00 časova, u Obrenovcu, iz Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, u nepoznatom pravcu udaljila se Ajeti Božica, starosti 14 godina.

Božica je visoka oko 160 centimetara, mršave tjelesne građe, smeđih očiju, duge crne kose i svjetlije puti. Na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.

Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011/192 ili 064/89-23-414.