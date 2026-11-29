Muškarac M. T. (50) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu rano ujutru, oko 3.50 časova, na magistralnom putu između Pančeva i Vršca, kada ga je pokosio automobil dok je stajao na kolovozu pored svog zaustavljenog vozila.

Kako se navodi u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, dežurni tužilac izašao je na lice mjesta i obavio uviđaj na dionici Pančevo – Vršac (7 km + 600 m), gdje su utvrđeni detalji ove tragedije.

„Uviđajem je utvrđeno da se N. Š. (1997), upravljajući putničkim vozilom pančevačkih registarskih oznaka, kretao navedenim magistralnim putem iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu. Dolaskom do 7 km + 600 m navedenog puta započeo je radnju obilaženja putničkog vozila koje je bilo zaustavljeno u desnoj saobraćajnoj traci, gledano u smjeru njegovog kretanja, prednjim dijelom okrenuto ka Pančevu, za koje je za sada utvrđeno da nije bilo obilježeno niti osvijetljeno.

Tom prilikom je prednjim dijelom svog vozila udario u lice M. T. koje se nalazilo na kolovozu, pored zaustavljenog vozila. Nakon kontakta sa navedenim licem, N. Š. je nastavio kretanje vozilom i prednjim desnim dijelom svog vozila udario u prednju lijevu bočnu stranu zaustavljenog vozila, u predjelu prednjih lijevih vrata, koja su u trenutku saobraćajne nezgode bila otvorena od strane vozača M. T. kako bi izašao iz vozila“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Nedugo nakon prvog udara, na istom mjestu dogodila se još jedna nezgoda, a drugi učesnik pobjegao je sa lica mjesta.

„Nakon navedene saobraćajne nezgode, NN vozač koji se kretao navedenim magistralnim putem iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu, prednjim dijelom vozila udario je u zadnji desni dio putničkog vozila koje je bilo zaustavljeno na kolovozu, neosvijetljeno i neobilježeno, a potom vozilom otišao sa lica mjesta“, dodaje se u saopštenju.

Vozač N. Š. je alkotestiran na licu mjesta i utvrđeno je da nije bio pod dejstvom alkohola, dok je M. T. usljed zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Dežurni javni tužilac je, nakon izvršenog uviđaja, preduzeo sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, te izdao naredbe za obdukciju preminulog lica, saobraćajno-tehničko vještačenje vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, kao i za uzimanje uzorka krvi od lica N. Š. Takođe, naloženo je podnošenje krivične prijave protiv N. Š. i NN lica, piše na kraju saopštenja.

(Telegraf.rs)