Autor:ATV redakcija
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Ispred policijske uprave Voždovac večeras su se ponovo okupili članovi i simpatizeri SNS, a nakon što je priveden urednik Informera Dragan J. Vučićević.
Na skupu su ponovo viđeni bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, kao i simpatizeri SNS-a poput Vukše Dragovića, javlja N1.
Na licu mjesta vide se vatrogasna kola koja pokušavaju da izađu iz stanice, ali se okupljeni ne pomijeraju kako bi ih propustili.
Glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću danas je određeno zadržavanje od 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju.
Saslušanje Vučićevića zakazano je za sutra u 10 časova pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
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