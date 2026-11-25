Ispred policijske uprave Voždovac večeras su se ponovo okupili članovi i simpatizeri SNS, a nakon što je priveden urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Na skupu su ponovo viđeni bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, kao i simpatizeri SNS-a poput Vukše Dragovića, javlja N1.

Na licu mjesta vide se vatrogasna kola koja pokušavaju da izađu iz stanice, ali se okupljeni ne pomijeraju kako bi ih propustili.

Glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću danas je određeno zadržavanje od 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju.

Saslušanje Vučićevića zakazano je za sutra u 10 časova pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.