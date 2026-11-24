Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Srbije nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tijela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Uoči nastavka sjednice, u parlamentu su juče održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sjednice.

Poslije sastanka kojem su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će danas donijeti odluku o tome da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Poslanici nacionalnih manjina još bez dogovora

Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je poslije konsultacija da je predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić informisao poslanike nacionalnih manjina o načinu konstituisanja skupštinskih odbora i dodao da još nije postignut dogovor.

Naveo je da je rok za izjašnjavanje o prijedlozima koje su dobili danas do početka sjednice i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da učestvuju u radu odbora.

Studentska lista preuzela skupštinsko rukovodstvo

Konstitutivna sjednica počela je u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su za predsjednika Narodne skupštine izabrali Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsjednika i generalnog sekretara.

Za potpredsjednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe "Studentska lista".

Među potpredsjednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom članova radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

(Telegraf)