Autor:ATV redakcija
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Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Srbije nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tijela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Uoči nastavka sjednice, u parlamentu su juče održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sjednice.
Poslije sastanka kojem su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će danas donijeti odluku o tome da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.
Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.
Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je poslije konsultacija da je predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić informisao poslanike nacionalnih manjina o načinu konstituisanja skupštinskih odbora i dodao da još nije postignut dogovor.
Naveo je da je rok za izjašnjavanje o prijedlozima koje su dobili danas do početka sjednice i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da učestvuju u radu odbora.
Studentska lista preuzela skupštinsko rukovodstvo
Konstitutivna sjednica počela je u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.
Poslanici su za predsjednika Narodne skupštine izabrali Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsjednika i generalnog sekretara.
Za potpredsjednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe "Studentska lista".
Među potpredsjednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.
Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.
Izborom članova radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.
U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.
U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.
(Telegraf)
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