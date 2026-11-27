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Foto: Pixabay

Potraga za nestalom ženom iz Priboja okončana je danas, nakon što je pronađeno njeno tijelo.

"Tijelo nestale žene pronađeno je u koritu rijeke Lim", potvrđeno je za agenciju RINA. Društvo Potrebno 374 miliona KM: Isplata penzija u dijelu BiH počinje u petak Ona je nestala 22. novembra, kada je viđena posljednji put oko 17 sati. U potragu su bili uključeni policija i spasilački timovi. (Telegarf)

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