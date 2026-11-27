Autor:ATV redakcija
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Potraga za nestalom ženom iz Priboja okončana je danas, nakon što je pronađeno njeno tijelo.
"Tijelo nestale žene pronađeno je u koritu rijeke Lim", potvrđeno je za agenciju RINA.
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Ona je nestala 22. novembra, kada je viđena posljednji put oko 17 sati.
U potragu su bili uključeni policija i spasilački timovi.
(Telegarf)
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