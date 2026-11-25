Ubrzo je i objavljen snimak privođenja.

Kako navode, snimak je zabilježen njihovom kamerom, mada se na njemu teško može vidjeti kako je hapšenje zaista izgledalo jer je snimano iz daljine.

„Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade naše televizije presreli najvjerovatnije organi reda, budući da nisu bili u uniformi, niti su imali bilo kakva obilježja na automobilu. Vučićević je odveden u policijsku stanicu Voždovac, a uhapšen je po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu“, navodi „Informer“.

Dodaju da je, prema njihovim saznanjima, Vučićević uhapšen zbog navodnog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanja pravde. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, a sutra će biti izveden pred tužioca, saopštilo je Drugo osnovno javno tužilaštvo.