Na društvenim mrežama objavljen je snimak hapšenja maloljetnika (17) osumnjičenog da je jutros pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu.

Riječ je o učeniku te škole, a u napadu su dvije osobe povrijeđene.

Pripadnici Policijske uprave Kragujevac brzo su reagovali i savladali maloljetnog napadača.

Prema do sada potvrđenim informacijama, u pucnjavi su povrijeđene dvije pomoćne radnice. Jednu je ranio napadač, druga je povrijeđena prilikom pucanja stakla u školi.

One su, kako je saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, u 8.30 časova vozilom Hitne pomoći dovezene u Ambulantu reanimacije Urgentnog centra.

Prema dostupnim informacijama, nijedno dijete nije povrijeđeno.