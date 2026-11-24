Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama objavljen je snimak hapšenja maloljetnika (17) osumnjičenog da je jutros pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu.
Riječ je o učeniku te škole, a u napadu su dvije osobe povrijeđene.
Pripadnici Policijske uprave Kragujevac brzo su reagovali i savladali maloljetnog napadača.
Prema do sada potvrđenim informacijama, u pucnjavi su povrijeđene dvije pomoćne radnice. Jednu je ranio napadač, druga je povrijeđena prilikom pucanja stakla u školi.
One su, kako je saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, u 8.30 časova vozilom Hitne pomoći dovezene u Ambulantu reanimacije Urgentnog centra.
Prema dostupnim informacijama, nijedno dijete nije povrijeđeno.
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