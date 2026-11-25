Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Pavlu Bihaliju (44), vođi pokreta „Levijatan“ osumnjičenom da je od maja do jula 2022. godine, u svojstvu odgovornog lica, iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od preko 22,5 miliona dinara, čime je u tom ukupnom iznosu nanesena šteta budžetu Srbije i budžetu grada Beograda.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva i kako ne bi uticao na svjedoke, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Srbija Objavljen snimak hapšenja Pavla Bihalija

Osumnjičeni je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje je predložilo pritvor.

Naredbom o sprovođenju istrage Bihaliju se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave.

Sumnja se da je Pavle Bihali, kao ovlašćeno lice ispred koalicije političkih stranaka „Ruski manjinski savez“, prisvojio novac u ukupnom iznosu od 22.507.300 dinara, koji je na ime troškova izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore, održane 3. aprila 2022. godine, uplaćen iz budžeta grada Beograda i budžeta Republike Srbije na podračun Uprave za trezor Srpsko-ruskog pokreta, po kojem je osumnjičeni bio ovlašćen, a koji novac, suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, nije koristio za troškove izborne kampanje.

Nakon što su 13. maja 2022. godine na namjenski račun uplaćena sredstva iz budžeta grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara na ime troškova izborne kampanje, on je, kako se sumnja, 18. maja 2022. godine prenio na svoj tekući račun fizičkog lica, a isti dan je i podigao iznos od 2.007.300 dinara.

Pored toga, nakon što su 8. jula 2022. godine uplaćena sredstva iz budžeta Srbije u iznosu od 20.500.667 dinara za finansiranje političke kampanje, Bihali je 11. jula 2022. godine prenio navedena sredstva u iznosu od 20.500.060 dinara na svoj tekući račun fizičkog lica, a isti dan je i podigao iznos od 20.500.000 dinara. U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, bio je dužan da sva sredstva iz javnih izvora koja nije potrošio tokom izborne kampanje uplati u budžet Srbije i lokalne samouprave, čime je nanio štetu budžetu Republike Srbije u iznosu od 20.500.667 dinara i budžetu grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara.

Sumnja se da je Pavle Bihali upotrijebio lažnu ispravu kao pravu, tako što je 8. jula 2022. godine u ime Srpsko-ruskog pokreta, nosioca koalicije Ruski manjinski savez za Beograd, podnio Agenciji za sprečavanje korupcije konačni izvještaj o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine grada Beograda za 2022. godinu, u kojem je lažno prikazao da su troškovi izborne kampanje ukupno iznosili 2.091.000 dinara, iako je znao da ta sredstva nisu utrošena na ime troškova kampanje.