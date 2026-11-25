Sudija za maloljetnike Višeg suda u Kragujevcu odredio je pritvor 17-godišnjaku koji se sumnjiči da je 24. novembra pucao u Prvoj tehničkoj školi i povredio dvije osobe.

Maloljetnik je prethodno saslušan pred sudijom.

Srbija Gdje odlazi novac oduzet od poslanika zbog nepoštovanja Poslovnika

On je osumnjičen za krivično djelo pokušaj teškog ubistva. Pored njega uhapšen je i njegov otac, zbog sumnje da je oružje, iz kojeg je, kako se sumnja, pucao maloljetnik, držao u kući bez dozvole.

Maloljetnik je, kako se sumnja, juče iz malokalibarske puške ranio jednu ženu, dok je druga povrijeđena uslijed pucanja stakla.

(Tanjug)